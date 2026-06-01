Perú impulsa reformas en cuatro áreas claves de la economía para acceder a la OCDE

Perú.- Perú impulsa reformas en cuatro áreas clave de la economía para acceder a la OCDE - Andina/Internet/Medios

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El Perú continúa avanzando en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A la fecha, ha logrado la aprobación de 7 de los 23 comités evaluadores del organismo, mientras impulsa reformas estratégicas en cuatro ámbitos clave de la economía nacional, informó hoy el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Detalló que los comités que ya emitieron una evaluación favorable al Perú son los de Salud, en junio de 2024; Política de Desarrollo Regional, en diciembre de 2024; Política Regulatoria, en abril de 2025; Pesca y Política Educativa, en noviembre de 2025; y Políticas del Consumidor y Agricultura, en abril de 2026.

Explicó que para consolidar este proceso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coordina directamente acciones con cuatro comités vinculados a temas prioritarios para el sector.

Perú a la OCDE: proceso de adhesión avanza e implica necesidad de profundizar reformas

- En materia presupuestal, viene impulsando mejoras orientadas a fortalecer la eficiencia del gasto público, desde la planificación hasta la ejecución de los recursos.

- En el ámbito fiscal, trabaja en la evaluación e incorporación de mejores prácticas internacionales para elevar la competitividad de la economía y ampliar la base tributaria.

- Asimismo, en el frente de mercados financieros, las acciones se enfocan en optimizar la gobernanza de los organismos supervisores y reguladores, así como en fortalecer los sistemas de pensiones, tanto público como privado.

- En materia de inversiones, el MEF impulsa políticas orientadas a mejorar el clima de negocios y promover una conducta empresarial responsable por parte de las corporaciones multinacionales.

Participación activa

“Desde que recibimos la invitación para adherirnos a la OCDE, en ese marco, el Perú ha recibido misiones de evaluación de funcionarios de la organización y ha participado activamente en las evaluaciones de adhesión en Francia. Para concretar este ingreso a la OCDE, el país debe superar la evaluación de 23 comités, de los cuales siete ya emitieron un resultado favorable. Adoptar los estándares y mejores prácticas de la OCDE permitirá mejores resultados el país y nuestros ciudadanos”, detalló el titular del MEF.

El ministro Rodolfo Acuña Namihas destacó, además, el rol articulador del sector en este proceso. “Coordinamos directamente con cuatro comités clave, y también participamos y brindamos soporte técnico a otras entidades del sector público en sus respectivos procesos de evaluación, dado el carácter transversal y multisectorial de los estándares que exige la OCDE”, señaló.

De esta manera, dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas reafirma su compromiso de seguir impulsando reformas que fortalezcan la calidad de las políticas públicas, mejoren la competitividad del país y acompañen el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.

(FIN) NDP/SDD