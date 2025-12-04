Perú impulsa turismo de lujo con viajes de familiarización a operadores de Asia y Oceanía

Operadores turísticos de lujo de Australia, India y China visitaron el Perú para familiarizarse con atractivos naturales, culturales y gastronómicos de nuestro país. - Andina/Cortesía

Lima 4 Dic. (ANDINA) -

Con el objetivo de consolidar la imagen del destino Perú en Asia y Oceanía, Promperú organizó en noviembre tres viajes de familiarización con agentes de China, India y Australia, quienes pudieron recorrer los principales atractivos turísticos de distintas regiones del país priorizadas para estos países.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), indicó que

operadores turísticos de China y de la India visitaron las regiones de Lima, Cusco y Loreto, disfrutando de la gastronomía de primer nivel, explorando el legado ancestral de los incas y recorriendo la Amazonía peruana en crucero de lujo.

De esta manera, pudieron conocer de primera mano la diversidad cultural y natural del país, fortaleciendo el interés del destino Perú en el mercado indio y chino.

Asimismo, del 25 de noviembre al 3 de diciembre se desarrolló un viaje de familiarización con agentes de viajes de Australia, quienes recorrieron las regiones de Lima, Cusco y Madre de Dios.

Esta acción se articuló en el marco de la anunciada alianza entre el reconocido medio internacional National Geographic y la agencia global de viajes G Adventures, colaboración que será lanzada oficialmente en enero de 2026.

Esta iniciativa posicionará en el mercado australiano destinos internacionales con una oferta de viajes de lujo con propósito, incluyendo al Perú como uno de los destinos prioritarios dentro de un portafolio exclusivo.

Los itinerarios de estos viajes de familiarización combinaron naturaleza, cultura, historia y experiencias exclusivas, posicionando al Perú como un destino de turismo de lujo.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Promperú, entidad adscrita al Mincetur, para consolidar la presencia del país en los mercados de Asia y Oceanía y atraer a turistas de alto poder adquisitivo de esta región.

Los viajeros de China, India y Australia poseen un alto poder adquisitivo y muestran interés en descubrir nuevos destinos. Además, buscan principalmente realizar turismo cultural y de naturaleza, así como participar en experiencias personalizadas y viajes de lujo.

Cabe resaltar que hasta noviembre de este año, la llegada de turistas provenientes de estos mercados registra un crecimiento del 18.7% respecto al mismo periodo del 2024.