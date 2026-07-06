Perú impulsará acuerdos estratégicos internacionales para fortalecer propiedad intelectual

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El Perú participará del 6 al 8 de julio en la 68.ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra (Suiza), con una agenda orientada a fortalecer la propiedad intelectual mediante nuevos acuerdos internacionales, el impulso de iniciativas de innovación y la promoción de la biodiversidad. En representación del país, el Indecopi desarrollará una agenda de trabajo que incluye 16 reuniones con organismos internacionales y oficinas homólogas.

Como parte de su participación en la Asamblea General, el Indecopi presentará los principales avances del Perú para promover la innovación, la creatividad y el acceso al sistema de propiedad intelectual. Asimismo, sostendrá una reunión con el director general de la OMPI, Daren Tang, durante la cual el Estado peruano realizará el depósito del instrumento de adhesión al Tratado sobre Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados.

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Con este acto, el Perú será el primer país de América Latina y el Caribe en adherirse a este instrumento internacional, que fortalece la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Durante ese encuentro con Daren Tang, el Indecopi también presentará la iniciativa que impulsa para promover la conservación del mono choro de cola amarilla mediante el uso de herramientas de propiedad intelectual, una experiencia que articula a productores de café, creadores y organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la protección de esta especie emblemática de la biodiversidad peruana.

La agenda también comprende la suscripción de un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Propiedad Intelectual de la República de Corea (MOIP) y de acuerdos con la OMPI para incorporar las herramientas de inteligencia artificial WIPO PATCAT y WIPO Translate, que facilitarán la clasificación y traducción de documentos de patentes. Con ello, el Indecopi fortalecerá sus capacidades tecnológicas y continuará modernizando los servicios que brinda a inventores, emprendedores y ciudadanos.

Además, el Indecopi sostendrá reuniones con autoridades de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay (DINAPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI Brasil) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI) para impulsar proyectos vinculados con innovación, transformación digital, indicaciones geográficas, patentes y fortalecimiento de capacidades.

Como parte de su agenda en Ginebra, el Indecopi participará también en la reunión estratégica "IP Offices 2.0", convocada por el director general de la OMPI, donde líderes de las principales oficinas de propiedad intelectual intercambiarán experiencias sobre transformación institucional. Asimismo, sostendrá reuniones con la Academia de la OMPI, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y otros organismos internacionales para promover nuevas iniciativas de cooperación.

La participación del Perú en las Asambleas de la OMPI permitirá fortalecer las relaciones con organismos internacionales y oficinas homólogas, promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como impulsar iniciativas que contribuyan a fortalecer la innovación, la competitividad y la protección de la propiedad intelectual en beneficio del desarrollo del país.

(FIN) NDP/GDS