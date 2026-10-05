Perú impulsará la conectividad aérea y las infraestructuras para mejorar la competitividad turística

Archivo - Izado de la bandera de Perú en una ceremonia del Comando Operacional Marítimo de las Fuerzas Armadas Peruanas. - COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Conectividad Aérea de Perú, liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), priorizarán el impulso de nuevas rutas; la mejora de infraestructuras y operaciones de los aeropuertos regionales; la optimización de las tasas aeroportuarias; y la coordinación de emergencias con vistas a mejorar la competitividad del turismo.

"El mensaje tiene que ser claro para el rubro turístico en general, particularmente para la industria aérea. Tenemos el compromiso como Estado de hacer de la industria aérea un factor de competitividad de la economía peruana", ha afirmado el responsable del Mincetur, Rogers Valencia.

Según ha explicado la agencia 'Andina', dichos temas han sido abordados entre las entidades competentes y los actores privados para invertir en infraestructuras, servicios y la experiencia del viajero.

La sesión fue presidida por Valencia junto a la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, y contó con la participación de representantes del sector como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y delegados de aerolíneas globales y nacionales.