Perú incorpora 156.7 MW de energía solar al Servicio Eléctrico Interconectado Nacional

Perú.- Generación de energía solar crece en Perú: se incrementa en más de 150% en marzo de 2026 - Andina/Cortesía

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Perú incorpora 156.7 megavatios MW de energía solar al Servicio Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), con nuevas inversiones de 112.7 millones de dólares para las ampliaciones de las centrales Sunny Expansión (Arequipa) e Intipampa Expansión (Moquegua), destacó hoy el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En ese sentido, indicó que se inició la etapa de operación comercial de las referidas centrales solares.

Estos proyectos, desarrollados por las empresas Engie Energía Perú y Kallpa Generación, consolidan la transición hacia una matriz energética más sostenible y diversificada, y permitirán ampliar la oferta energética del país mediante el aprovechamiento de recursos renovables, fortaleciendo especialmente el suministro eléctrico en la zona sur del país.

La Central Solar Intipampa Expansión añadió 51.7 MW de capacidad instalada al SEIN, mientras que la Central Solar Sunny Expansión incorporó 105 MW adicionales, consolidándose como uno de los proyectos fotovoltaicos más importantes puestos en operación recientemente en el Perú.

Con la puesta en marcha de estas ampliaciones, nuestro país incrementa su capacidad de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables, reforzando la confiabilidad del sistema eléctrico y contribuyendo al abastecimiento de energía para los hogares, comercios e industrias.

Al respecto, el viceministro de Electricidad del Minem, Luis Santillán, destacó que la entrada en operación comercial de estos proyectos refleja la confianza del sector privado en el desarrollo energético del país y contribuye a fortalecer la seguridad del suministro eléctrico nacional.

“La incorporación de 156.7 MW de generación solar al SEIN constituye un avance importante para seguir diversificando nuestra matriz energética con fuentes renovables",subrayó Santillán.

"Estas inversiones permiten fortalecer la confiabilidad del sistema, atender el crecimiento de la demanda eléctrica y consolidar el compromiso del Perú con una transición energética sostenible”, agregó.

El Minem destaca que estas inversiones ratifican la confianza del sector empresarial en el país y reflejan el compromiso conjunto entre el Estado y la empresa privada para promover el desarrollo de infraestructura energética moderna, eficiente y alineada con los objetivos de sostenibilidad y seguridad energética del Perú.