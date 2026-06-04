Perú incrementa conectividad aérea internacional con nueva ruta directa Lima - Barcelona

Andina/Perú Incrementa Conectividad Aérea

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) participó en el vuelo inaugural de la ruta Lima–Barcelona, una conexión que se integra al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para potenciar la conectividad internacional del Perú.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el embajador de España en el Perú, Alejandro Abellán García de Diego; la Chief Customer Officer de LEVEL, Nuria Escorihuela, y otras autoridades del sector.

Aldo Prieto señaló que este hito es resultado directo de la gestión institucional y la implementación de una política de cielos abiertos del MTC, orientada a liberalizar el mercado aerocomercial y generar condiciones atractivas para que operadores globales incorporen al Perú en sus planes de expansión.Explicó que esta nueva ruta, operada por la aerolínea LEVEL, inicia con tres frecuencias semanales a bordo de aeronaves Airbus A330-200, con lo cual se suma más de 4,000 asientos mensuales por sentido, ampliando significativamente la conectividad transatlántica. La apertura de este enlace directo es un logro estratégico, ya que dinamiza el flujo de turistas y viajeros de negocios, fortaleciendo los lazos culturales y económicos con el continente europeo.

"La llegada de LEVEL al mercado peruano es un reflejo tangible del éxito de nuestra política de cielos abiertos. Esta apertura no solo acerca a dos naciones, sino que demuestra que el Perú es un destino con reglas claras, que fomenta la libre competencia y que está plenamente preparado para liderar el intercambio comercial y turístico en América del Sur", sostuvo el ministro.

Gracias a una estrategia orientada a promover la competitividad del sector aeronáutico, facilitar nuevas operaciones y ampliar los acuerdos internacionales, Lima fortalece su posición como hub regional, conectando al Perú con 49 destinos internacionales a través de 28 aerolíneas que operan desde el principal terminal aéreo del país.

Asimismo, Air France incrementará sus operaciones entre París y Lima de siete a diez vuelos semanales, mientras que Air Transat añadirá una nueva frecuencia entre Toronto y Lima, generando una capacidad adicional cercana a 1,600 pasajeros al mes. A ello se suman las nuevas frecuencias de Latam Airlines hacia Sao Paulo, el aumento de vuelos de Boliviana de Aviación hacia Santa Cruz y La Paz, y la operación diaria de Plus Ultra en la ruta Lima - Madrid.

La expansión también alcanza a Norteamérica y el Caribe. United Airlines fortalece la conectividad con Estados Unidos mediante la ruta hacia Newark, mientras que Arajet incrementará desde julio sus vuelos entre Lima y Punta Cana, pasando de cinco a seis frecuencias semanales.

Estos avances son resultado de la política de liberalización del transporte aéreo promovida por el MTC a través de la suscripción de acuerdos de cielos abiertos, que permiten una mayor competencia, mejores oportunidades para las aerolíneas y más alternativas para los pasajeros. En lo que va de 2026, el Perú ha alcanzado acuerdos con 11 países, entre ellos España, Brasil, Panamá, Chile, Colombia y Bahamas, y se prevé concretar nuevos instrumentos con Ecuador y Uruguay.

La creciente conectividad internacional refuerza el papel estratégico del Aeropuerto Jorge Chávez como plataforma para el turismo, el comercio y la inversión, contribuyendo al desarrollo económico del país y posicionando al Perú como un referente regional en transporte aéreo.

El MTC reafirmó su compromiso de seguir promoviendo un sistema aeronáutico seguro, eficiente y competitivo, que acerque más oportunidades a los ciudadanos y fortalezca la integración del Perú con el mundo.

(FIN) NDP/CNA