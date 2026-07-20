Perú: ingreso de divisas por turismo marca récord en 2025 tras sumar US$ 5,351 millones

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Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanzó los 5,351 millones de dólares en el 2025, marcando un récord histórico y superando lo registrado en los 10 años previos, incluyendo el periodo anterior a la pandemia del covid-19, según un reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Se aprecia que el ingreso total de divisas por turismo receptivo del 2025 (5,351 millones de dólares), significó un incremento de 10.1% con respecto al resultado del 2024 (cuando llegó a los 4,860 millones de dólares)”, señaló.

El documento “Ingreso de divisas generado por el turismo receptivo” del Mincetur detalló que en el 2025 los ingresos por Viajes alcanzaron los 3,963 millones de dólares y por Transporte de pasajeros sumaron 1,387 millones de dólares.

“El ingreso de 5,351 millones de dólares es una cifra que está constituida por las divisas provenientes del turismo receptivo correspondiente al gasto realizado por los extranjeros y por las visitas de los peruanos residentes en el exterior”, explicó.

“El rubro Viajes (74.1% del total) superó en 7.8% a la cifra registrada el año anterior, mientras que Transporte de pasajeros (25.9% del total) creció 17.2%”, agregó.

El informe también indicó que el ingreso total de divisas por turismo receptivo sumó 3,731 millones de dólares en el 2023 y 3,027 millones en el 2022.

Durante los años más duros de la pandemia se alcanzó la cifra de 1,042 millones de dólares en el 2021 y 1,002 millones en el 2020.

En la etapa prepandemia se registraron las siguientes cifras: 4,703 millones de dólares en el 2019, 4,505 millones en el 2018, 4,439 millones en el 2017, 4,288 millones en el 2016 y 4,140 millones en el 2015.

“Durante el periodo prepandemia 2015-2019 se observa que el ingreso de divisas creció a una tasa promedio anual de 3.2%”, según se refiere en el documento de Mincetur.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el cálculo del rubro Viajes comprende el gasto de los visitantes internacionales en bienes y servicios adquiridos durante su estadía en el país, mientras que la cuenta Transporte de pasajeros recoge la información de la venta de pasajes en el exterior obtenida por las encuestas de la Balanza de Pagos, que incluyen a las aerolíneas residentes en el Perú que operan vuelos internacionales.

(FIN) CNA/JJN