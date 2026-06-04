Perú inicia ronda de reuniones bilaterales con potenciales inversionistas europeos

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Perú inició en Madrid, España, una ronda de reuniones bilaterales con potenciales inversionistas europeos, en el marco del roadshow “Perú: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos”.

Como parte de esta primera jornada, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sostuvo hoy encuentros con representantes del BBVA España y la multinacional Repsol, acompañado por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, para presentar las oportunidades de inversión que ofrece el país y fortalecer el interés por proyectos orientados al cierre de brechas.

Durante las reuniones, el titular del MEF resaltó las condiciones favorables que ofrece el Perú para impulsar proyectos de infraestructura estratégica y servicios públicos, así como la importancia de ampliar las oportunidades de financiamiento que contribuyan a fortalecer la competitividad y el desarrollo del país.

En el caso del encuentro con BBVA, además, se abordó el potencial de los bonos sostenibles como herramienta para financiar proyectos con impacto ambiental positivo.

“Nuestro país tiene una gama de oportunidad de grandes proyectos que requieren capital. La idea aquí es que las empresas, los capitales del exterior se acerquen al país, vean la oportunidad de negocio y esto nos genere crecimiento, desarrollo y oportunidades de empleo cada vez más sólidas en el país”, señaló el ministro Rodolfo Acuña Namihas, al remarcar que el Perú sigue siendo un país atractivo para la inversión privada por su solidez económica y sus fundamentos macroeconómicos.

Según el MEF estas reuniones forman parte de una agenda orientada a consolidar el relacionamiento con actores estratégicos del ecosistema empresarial europeo y a seguir promoviendo al Perú como destino confiable y competitivo para la inversión.

Refirió que la jornada principal del roadshow se llevará a cabo mañana, viernes 5 de junio, con la presentación de la situación macroeconómica del país, sus ventajas competitivas y de la cartera de más de 90 inversiones para los próximos años, bajo las modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), con el objetivo de generar confianza y atraer inversión para el desarrollo de más proyectos en el Perú.

(FIN) NDP/JJN