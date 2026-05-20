Perú: inversión acumulada en modernización de puertos asciende a US$ 2,376 millones

Perú.- Perú: inversión acumulada en modernización de los puertos asciende a US$ 2,376 millones - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 20 May. (ANDINA) -

La inversión acumulada en el proceso de modernización del sistema portuario nacional asciende a 2,376 millones de dólares en los terminales concesionados, señaló hoy el gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), Juan Pacheco.

“Hay que considerar que aún está pendiente de ejecución de proyectos por 1,879 millones de dólares bajo el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP), incluyendo al último terminal concesionado de San Juan de Marcona”, dijo durante su participación en laXXIII Foro Internacional de Puertosorganizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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En este caso se refirió alTerminal Internacional del Sur(Tisur), Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao, Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, Puerto de Paita, Terminal Portuario General San Martín (Puerto de Paracas), Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales (Callao).

Pacheco comentó que elPuerto de Chancayno es una Asociación Público Privada, sin embargo resaltó su aporte significativo al proceso de modernización del sistema portuario nacional.

En este sentido, comentó que los proyectos APP son autofinanciados y que la infraestructura desarrollada es pública. “Además, generan eficiencias y mejoran la productividad”, puntualizó.

A pesar de estos avances, reconoció que hay una serie de problemas que afectan elsistema logístico nacional.“Hay brechas en infraestructura y tenemos la necesidad de una gestión tecnológica de las vías, entre otros”, comentó.

En este sentido, resaltó la necesidad de digitalizar lacadena logísticaen su totalidad.

Pacheco comentó una estimación optimista. "El Callao podría llegar a movilizar 10 millones deTEUshacia el 2066. “Ello implicaría casi triplicar el escenario actual del movimiento de carga. Es un escenario optimista”, comentó.

Por ello, considera que hay capacidad para movilizar la carga en lospuertospero reconoció que hay una falta de vías de acceso.

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