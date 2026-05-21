Perú invirtió S/ 66 millones para fortalecer incubadoras de negocios a nivel nacional

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del programa ProInnóvate, invirtió S/66 millones para consolidar una red de incubadoras y aceleradoras de negocios que poseen capacidades técnicas y operativas para ofrecer servicios especializados a emprendedores y empresarios de las distintas regiones del país.

El apoyo de ProInnóvate a estas entidades de soporte que, tienen como propósito potenciar emprendimientos disruptivos y startups peruanas de alto impacto, se ha canalizado principalmente de dos maneras: mediante la provisión del capital semilla que permite a las incubadoras construir un portafolio a través de proveer servicios especializados a los emprendedores incubados; y a través del apoyo directo para su fortalecimiento institucional.

¿Cómo ayuda una incubadora a un emprendedor?

A la fecha, ProInnóvate ha financiado 38 incubadoras y/o aceleradoras provenientes de universidades públicas y privadas y otras corporativas. El financiamiento ha permitido que estas organizaciones provean de servicios especializados, como asesoría, capacitación, mentorías, espacios físicos, y se conecten con inversionistas privados para que emprendedores y startups escalen en el mercado y aseguren su ingreso hacia nichos locales y globales.A partir del 2024 se inició una estrategia intensiva para reforzar los servicios que brindan las incubadoras en regiones con el propósito de incrementar su participación, como, por ejemplo, atraer emprendimientos enfocados en temas tan actuales como el cambio climático.

Programa para incubadoras emergentes

Como parte de la estrategia para cerrar las brechas de gestión de las incubadoras en regiones con un ecosistema menor desarrollado, el Ministerio de la Producción junto a ProInnóvate y en alianza del Tecnológico de Monterrey (México) realizaron recientemente un programa de capacitación que reunió a 64 gestores de 22 incubadoras y aceleradoras de emprendimientos de Apurímac, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y Huánuco.También participaron de la región Junín, Loreto, Pasco, Lambayeque, La Libertad, Pasco, Piura, Tacna, Callao y Lima Metropolitana. Todas ellas buscan integrarse a la red de entidades impulsadas por ProInnóvate.Esta iniciativa sectorial, dirigida a entidades de soporte de 19 regiones fue impartida por docentes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey.

Red de incubadoras de ProInnóvate

1. 1551 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos2. Bioincuba - Universidad Cayetano Heredia3. Incuba UNACH - Universidad Nacional de Chota4. Emprende UP - Universidad del Pacífico5. Endeavor Perú6. HUB UDEP - Universidad de Piura7. Incuba UNAM - Universidad Nacional de Moquegua8. Incubagraria - Universidad Agraria La Molina9. IncubaUNT - Universidad Nacional de Trujillo10. JAKU Emprende - Universidad Nacional San Agustín11. Kaman - Universidad Católica de San Pablo12. LIQUID Venture Studio13. Nexum - Pontificia Universidad Católica del Perú14. DNT Startups - Universidad Privada Antenor Orrego15. Startup UNI - Universidad Nacional de Ingeniería16. StartUPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas17. UPT INCUBA Aruntakana - Universidad Privada de Tacna18. USIL Ventures - Universidad San Ignacio de Loyola19. UTEC Ventures - Universidad de Ingeniería y Tecnología20. Zsport Lab21. Cajamarca Incuba - Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca22. Wichay - Universidad Continental23. SCALE24. INNICIA - Universidad Católica Santa María25. Innova Ulima - Universidad de Lima26. Incuba UNTumbes - Universidad Nacional de Tumbes27. Hub TecnológICA - Cámara de Comercio de Ica28. Incuba UNAS - Universidad Nacional Agraria de la Selva29. Incuval Ventures - Universidad Nacional Hemilio Valdizán30. Paqarina Wasi - Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco31. Nesst32. ACM Ventures33. BioInnova San Martín - Universidad Nacional de San Martín34. Idea Lab Cusco35. Emprendedores en serie36. Incuna Lab – Universidad Nacional del Altiplano37. Amazonas Start Up - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza38. Incuba UNS- Universidad Nacional del SantaCon estas acciones, PRODUCE reafirma su compromiso de seguir descentralizando el soporte al emprendimiento y de consolidar un ecosistema de innovación en todo el país. El Sector busca garantizar que el talento peruano, sin importar su región de origen, cuente con las herramientas, el financiamiento y el acompañamiento estratégico necesarios para escalar con éxito en los mercados nacionales e internacionales.