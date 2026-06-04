Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Del 1 al 4 de junio de 2026 se desarrolla en Beijing, China, el proyecto APEC SCSC103-2024A "Taller de Calibración de Fotómetros: Utilización de luces LED de acuerdo con la Norma CIE 251:2023 (Espectro de Referencia L41) en Institutos Nacionales de Metrología", una iniciativa liderada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) del Perú, organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), con el apoyo del Instituto Nacional de Metrología (NIM) de China y el respaldo de las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro reúne a representantes de Institutos Nacionales de Meteorología, laboratorios especializados y expertos de diversas economías de la región Asia-Pacífico, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas para realizar mediciones fotométricas más precisas y comparables en la calibración de instrumentos utilizados para evaluar sistemas de iluminación LED, una tecnología cada vez más relevante por su contribución a la eficiencia energética y la sostenibilidad.

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Las actividades se desarrollan en las instalaciones del NIM de China y están orientadas a la implementación del espectro de referencia CIE L41, establecido en la Norma CIE 251:2023 de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE). Su aplicación permite mejorar la exactitud, trazabilidad y comparabilidad de las calibraciones fotométricas realizadas por los laboratorios nacionales de metrología, fortaleciendo la confianza en las mediciones y facilitando el comercio internacional.

Durante las jornadas de trabajo, los participantes combinan sesiones teóricas y prácticas en los laboratorios de fotometría del campus Changping del NIM, donde acceden a infraestructura y equipamiento de alta especialización para aplicar metodologías avanzadas de calibración y medición.

El programa cuenta con la participación de destacados especialistas internacionales del Instituto Nacional de Metrología (NIM) de China, del National Institute of Standards and Technology (NIST) de los Estados Unidos, así como de Tony Bergen, consultor del proyecto y director general del Australian Photometry and Radiometry Laboratory (APRLab).

También, se desarrolla un foro de expertos para analizar cómo las mediciones confiables contribuyen a mejorar la eficiencia energética, elevar la calidad de los productos de iluminación, fortalecer los sistemas de etiquetado energético y respaldar políticas de sostenibilidad y competitividad en las economías de APEC.

Con este proyecto, el Inacal reafirma el liderazgo del Perú en los espacios técnicos de APEC y su compromiso con el fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad en la región Asia-Pacífico. Asimismo, impulsa la cooperación científica internacional y el desarrollo de capacidades que favorecen una transición energética más eficiente y sostenible, sustentada en mediciones confiables y reconocidas internacionalmente.

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