Perú lidera la producción mundial de fibra de alpaca con más de 4,700 toneladas al año

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

En el marco del Día Nacional de la Alpaca, que se conmemora cada 1 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) destacó que el Perú mantiene su liderazgo mundial en la crianza de alpacas y en la producción de fibra de alta calidad, actividad que constituye el principal sustento de más de 90,000 familias de las zonas altoandinas y contribuye al desarrollo económico, social y ambiental del país.

El Perú alberga aproximadamente 4.6 millones de alpacas, lo que representa más del 80% de la población mundial de esta especie, consolidándose como el principal país productor. Asimismo, durante el 2025 se registró una producción nacional de 4,713 toneladas de fibra de alpaca, una de las fibras naturales más finas, sostenibles y apreciadas por la industria textil internacional debido a su suavidad, calidad y diversidad de colores naturales.

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La actividad alpaquera se concentra principalmente en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Junín y Pasco, donde la crianza de alpacas constituye una de las principales actividades económicas de las familias altoandinas, generando ingresos, empleo rural y contribuyendo a la conservación de los ecosistemas de puna.

Asimismo, esta cadena productiva tiene una importante participación de las mujeres rurales, quienes representan más del 60% de las actividades relacionadas con la producción y transformación de la fibra. Su labor como productoras, esquiladoras, clasificadoras de fibra, artesanas y emprendedoras resulta fundamental para agregar valor a la producción nacional y preservar los conocimientos ancestrales asociados a la crianza de alpacas.

Con el propósito de fortalecer la competitividad de la cadena productiva, el Midagri, a través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero (DGDG), impulsa diversas acciones orientadas al mejoramiento genético de alpacas mediante la implementación de registros genealógicos, el fortalecimiento de los servicios de reproducción y asistencia técnica, la certificación de competencias laborales para clasificadoras de fibra, la promoción del Estándar de Alpaca Responsable (RAS), así como el fortalecimiento de los acopios organizados de fibra y el acceso de los productores a servicios de financiamiento, innovación y articulación comercial mediante Agrobanco, Agroideas, Agromercado y Agrorural.

Estas acciones forman parte de la política sectorial orientada a incrementar la productividad, mejorar la calidad de la fibra, fortalecer la articulación de los pequeños productores a los mercados y promover el desarrollo sostenible de la cadena de camélidos sudamericanos domésticos.

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