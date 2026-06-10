Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) informó que el Perú registró el mayor crecimiento porcentual de América Latina en la organización de congresos internacionales durante el 2025, al alcanzar 93 eventos y un incremento de 52.5 % respecto al año anterior.

El anuncio fue realizado durante la participación de PromPerú en el 13.° Foro Político de Turismo de Reuniones, desarrollado en el marco de FIEXPO Latin America 2026, considerado el principal encuentro de la industria de reuniones de América Latina y el Caribe.

El foro reunió a ministros, secretarios de Turismo, alcaldes, gobernadores, directores de turismo, presidentes de burós de convenciones y representantes de organismos especializados, quienes analizaron el impacto económico y social de la industria de reuniones y las estrategias para fortalecer su desarrollo en la región.

Durante el encuentro, PromPerú destacó que el turismo de reuniones constituye una actividad estratégica para impulsar la competitividad de los destinos, generar empleo, descentralizar los beneficios económicos del turismo y promover el intercambio de conocimientos entre profesionales, empresas e instituciones.

Asimismo, informó que, de acuerdo con el más reciente ranking de la International Congress and Convention Association (ICCA), el Perú alcanzó 93 congresos internacionales en 2025, consolidándose como el país con el mayor crecimiento porcentual de América Latina en este segmento.

La entidad también destacó el desempeño de Lima, que se ubicó como la segunda ciudad de América Latina y la tercera del continente para la realización de congresos internacionales, con 72 eventos registrados durante el 2025 y un crecimiento de 67.4 %, la tasa más alta de la región.

A ello se suma la presencia de ciudades como Cusco, Arequipa, Chiclayo, Piura, Juliaca y Puno en el ranking internacional, lo que refleja el fortalecimiento de la oferta descentralizada del país para la realización de eventos de alcance global.

PromPerú señaló que estos resultados responden a una estrategia orientada a fortalecer la industria de reuniones mediante la promoción internacional, la captación de eventos, el desarrollo de capacidades en destinos regionales y la articulación con actores públicos y privados.

La entidad agregó que su participación en el Foro Político permitió intercambiar experiencias con autoridades y representantes de la industria regional, además de identificar oportunidades de cooperación para continuar posicionando al Perú como destino competitivo para congresos, convenciones, viajes de incentivo y otros eventos internacionales.

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