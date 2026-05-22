Perú logra 19 nuevos accesos para productos agropecuarios en solo cuatro meses del 2026

Archivo - Perú.- Exportaciones: Argentina será el primer destino del banano peruano en el 2026 - Andina/Midagri - Archivo

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Perú continúa fortaleciendo su liderazgo agroexportador. En los primeros cuatro meses del 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), logró concretar 19 nuevos accesos sanitarios y fitosanitarios para productos agropecuarios peruanos en mercados internacionales.

Estos nuevos accesos permitirán ampliar las oportunidades comerciales para miles de productores y agroexportadores peruanos, dinamizando las economías regionales y fortaleciendo la presencia de los alimentos peruanos en mercados cada vez más exigentes.

Entre los accesos logrados para productos de origen vegetal destacan el ingreso del banano al mercado de Argentina; del limón sutil y Tahití a Chile; de los cítricos peruanos a Venezuela; de los granos de chía a Malasia; de plantas de arándanos a Brasil; de wax flower a Costa Rica; y de plantas de cítricos a Paraguay.

En el ámbito pecuario, el Senasa logró el ingreso de miel de abeja a Paraguay y la autorización sanitaria para exportar productos cárnicos de aves y porcinos hacia Singapur, uno de los mercados más competitivos de Asia.

Asimismo, se habilitó la exportación de huevos fértiles de gallina y de pava, así como pollos y pavos reproductores de un día hacia Ecuador; alimentos para mascotas a Guatemala y Argentina; y semen y embriones equinos congelados hacia Argentina.

Sanidad agraria: base del crecimiento exportador

Estos resultados son fruto del fortalecimiento permanente de la sanidad agraria nacional y del trabajo articulado entre el Senasa, productores, gremios y empresas exportadoras, lo que permitió mantener y proteger la condición sanitaria y fitosanitaria del país frente a plagas y enfermedades de alto impacto económico, como la mosca de la fruta y el fusarium.

Gracias a esta sólida condición sanitaria, el Perú se ha posicionado como el primer exportador mundial de uva y arándano, el segundo exportador mundial de palta y uno de los principales proveedores globales de cítricos y mango.

Solo en 2025, el país alcanzó un récord histórico al exportar 540 productos agrícolas a 115 mercados internacionales, superando los 3 millones de toneladas exportadas.

Negociaciones internacionales

El Senasa continúa impulsando negociaciones sanitarias y fitosanitarias con mercados estratégicos como China, Japón, Vietnam, Chile, Cuba, Taiwán y Nueva Zelanda, con el objetivo de seguir ampliando la oferta exportable peruana y consolidar el posicionamiento internacional de los productos agropecuarios nacionales.

De esta manera, el Perú consolida su presencia en mercados internacionales gracias al fortalecimiento de la sanidad agraria impulsada por el Midagri.

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