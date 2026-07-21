Perú logra la aprobación de su primera norma ISO internacional sobre biodiversidad

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Perú alcanzó un importante reconocimiento internacional en materia de biodiversidad y calidad. La Organización Internacional de Normalización (ISO) aprobó la Norma ISO 17317:2026 “Biodiversidad - Requisitos y lineamientos para la caracterización de especies nativas y productos derivados de especies nativas”, convirtiéndose en la primera norma internacional liderada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce).

Este logro posiciona al Perú como referente internacional en la elaboración de estándares vinculados al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y constituye un reconocimiento a su capacidad para contribuir a la construcción de soluciones técnicas de alcance global. Asimismo, genera nuevas oportunidades para fortalecer la competitividad y el posicionamiento de los productos derivados de especies nativas en mercados cada vez más exigentes en materia de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

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El Inacal como miembro de la ISO, lideró el desarrollo de esta norma en el Comité Técnico Internacional ISO/TC 331 Biodiversidad, espacio especializado que reúne a 45 países comprometidos con la promoción de estándares internacionales orientados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

La nueva norma ISO 17317:2026 establece requisitos y directrices para la caracterización de especies nativas y de los productos obtenidos a partir de ellas, ya sea mediante recolección, cosecha o procesamiento. Además, incorpora criterios relacionados con la calidad, inocuidad, trazabilidad y sostenibilidad, fortaleciendo la confianza de productores, exportadores, consumidores y autoridades a lo largo de toda la cadena de valor.

La aplicación de esta norma permitirá identificar y diferenciar con mayor precisión los productos provenientes de la biodiversidad, promoviendo su puesta en valor y facilitando su acceso a mercados nacionales e internacionales. Asimismo, contribuirá a impulsar prácticas productivas responsables que favorezcan la conservación de los recursos biológicos y el desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas a estas actividades.

La aprobación de esta norma adquiere especial relevancia para el Perú, reconocido entre los países megadiversos del mundo por su extraordinaria riqueza de ecosistemas, especies y recursos genéticos. En este contexto, la ISO 17317:2026 fortalece el posicionamiento del país en los debates internacionales sobre sostenibilidad y conservación, al tiempo que promueve el aprovechamiento responsable de su patrimonio biológico.

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