Perú se mantiene en puesto 60 del Ranking Mundial de Competitividad 2026

Archivo - Perú.- Inversión privada será principal motor del crecimiento económico peruano en 2026 - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Perú se ubicó en el puesto 60 del Ranking Mundial de Competitividad 2026, elaborado por Centrum PUCP en alianza con el Institute for Management Development (IMD) de Suiza, manteniendo la misma posición registrada el año anterior, aunque con una reducción de su puntaje de 45.89 a 43.33.

El estudio, que evalúa a 70 economías, señala que, pese a la recuperación macroeconómica observada en el país, esta no ha logrado traducirse en una mejora estructural de la competitividad. Según el informe, la disminución del puntaje refleja una pérdida de competitividad frente a otras economías.

El Ranking Mundial de Competitividad mide la capacidad de los países para generar condiciones favorables para el crecimiento, la inversión, la productividad y el bienestar. Para ello, analiza cuatro pilares: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios e infraestructura, a partir de indicadores estadísticos y encuestas empresariales.

Desempeño por pilares

El mejor resultado de Perú se registra en el pilar de Desempeño Económico, donde avanzó hasta el puesto 44 con 51.72 puntos. El informe atribuye este desempeño a la recuperación de la actividad económica, la mejora del empleo y la estabilidad de precios. Asimismo, el subfactor Precios se ubicó en el puesto 11 a nivel mundial.

No obstante, el país continúa mostrando rezagos en comercio internacional, inversión, productividad, institucionalidad e infraestructura.

En Eficiencia del Gobierno, Perú retrocedió al puesto 60, aunque mejoró ligeramente su puntaje hasta 36.48. El informe destaca que la política del Banco Central de Reserva del Perú ocupa el primer lugar a nivel mundial, mientras que indicadores como riesgo de inestabilidad política, cohesión social y percepción de soborno y corrupción se ubican en el último lugar del ranking.

En Eficiencia de Negocios, el país ascendió al puesto 59 con 25.02 puntos, impulsado por una recuperación del mercado laboral y de las actitudes empresariales. Sin embargo, persisten brechas en productividad, finanzas y prácticas administrativas. La productividad por persona empleada alcanza los US$ 31,039 en paridad de poder adquisitivo, ubicándose en el puesto 62.

Por su parte, Infraestructura continúa siendo el pilar con el desempeño más débil. Perú cayó al puesto 65 con 17.6 puntos, por debajo de los 20 puntos obtenidos en 2025. Las principales brechas se concentran en acceso al agua, infraestructura sanitaria y habilidades lingüísticas, además de rezagos en infraestructura tecnológica, científica, educativa y gestión urbana.

Panorama regional

En América Latina, Chile lidera el ranking regional al ocupar el puesto 43 con 63.07 puntos. Le siguen Argentina (58), Colombia (59) y Perú (60), mientras que México se ubica en el puesto 62, Brasil en el 65 y Venezuela en el 70.

El informe señala que la región continúa concentrada en la mitad inferior de la clasificación mundial debido a restricciones relacionadas con baja productividad, infraestructura insuficiente, debilidad institucional, limitada innovación y dificultades para sostener reformas de largo plazo.

Agenda para el próximo gobierno

Centrum PUCP indicó que los resultados del ranking coinciden con el inicio de un nuevo periodo de gobierno y plantean la necesidad de impulsar una agenda orientada a fortalecer la productividad y la competitividad.

Entre las prioridades figuran fortalecer la institucionalidad, mejorar la calidad del gasto público, acelerar el desarrollo de infraestructura logística y digital, reducir brechas de talento, facilitar la formalización empresarial, promover la innovación aplicada y establecer mecanismos de seguimiento para la ejecución de las políticas públicas.

Rubén Guevara, director general de Centrum PUCP, sostuvo que la estabilidad económica ha permitido al país preservar fundamentos sólidos, pero afirmó que ello ya no es suficiente para mejorar su competitividad. Añadió que el reto será convertir esa estabilidad en mayores niveles de productividad, infraestructura, fortaleza institucional y capacidad de ejecución pública.