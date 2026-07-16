Perú mantuvo en el 2025 crecimiento de sus exportaciones por quinto año consecutivo

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Perú mantuvo el ritmo de crecimiento de sus exportaciones por quinto año consecutivo, tras haber superado los 90,000 millones de dólares en el 2025, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez.

El ministro refirió que los envíos ascendentes a 90,000 millones de dólares en el 2025 representan el 27.3% del Producto Bruto Interno (PBI),

Detalló que en lo que va de este año, hasta mayo, los envíos de nuestros productos ya superan los 45,000 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de 36.7%, en comparación con igual periodo del 2025.

Exportaciones crecieron 36.7% entre enero y mayo impulsados por precios de minerales

Durante su participación en la ceremonia por el 53° aniversario de la Asociación de Exportadores (Adex), precisó que nuestros productos llegaron a 162 mercados.

Motor del crecimiento

“Estos resultados evidencian que el comercio exterior continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo del Perú. Cada nuevo mercado conquistado representa más oportunidades para nuestras empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de las regiones”, sostuvo.

La ceremonia por el aniversario de Adex contó con la participación del presidente del gremio, César Tello; el ministro de la Producción, César Quispe; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el ministro de Trabajo, Flavio Cruz, así como de funcionarios públicos, exministros, empresarios y representantes del sector exportador.

Avance dinámico

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) el crecimiento de las exportaciones entre enero y mayo fue impulsado principalmente por las mayores ventas de minerales (metálica y no metálica) que sumaron 33,393 millones de dólares, una expansión de 53.1%, gracias a los mayores precios internacionales y mayores volúmenes de cobre y oro.También destacó el avance de las exportaciones en los sectores pesquero (2,114 millones de dólares) con un crecimiento de 4.1%, agropecuario (4,732 millones) con una expansión de 5.3% y forestal (29 millones) con un avance de 9.1%.Principales destinos

El Mincetur señaló que de enero a mayo del 2026 destacaron China, Estados Unidos y la Unión Europea, como los principales destinos de nuestros productos.Refirió que a China se exportaron bienes por un valor de 17,390 millones de dólares (44.3%), a Estados Unidos 4,275 millones (19.8%) y a la Unión Europea 3,957 millones (11.7%).También resaltaron las mayores exportaciones a la India por 4,798 millones de dólares (257.6%), Canadá por 2,382 millones (38.2%) y Suiza por 1,546 millones (53.4%) como muestra de la diversificación alcanzada por la oferta exportable peruana, anotó.

(FIN) NDP/SDD/JJN