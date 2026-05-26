Perú: minería genera más de 276,000 empleos a nivel nacional

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó hoy que la actividad minera genera más de 276,000 puestos de trabajo en la actualidad, a nivel nacional.

“La minería genera hoy más de 276,000 empleos directos e importantes recursos para las regiones mediante canon y regalías”, señaló la directora general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, Gaby Julca.

“Hoy, el mundo atraviesa una transformación marcada por la transición energética, la innovación tecnológica y la necesidad de construir economías más sostenibles. En este escenario, los minerales críticos y estratégicos cumplen un papel fundamental y el Perú mantiene una posición privilegiada a nivel global”, agregó.

Durante el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, la funcionaria destacó que el Perú continúa consolidándose como uno de los principales productores mineros del mundo.

“Actualmente, contamos con una cartera de 65 proyectos de inversión minera que representa más de 63,000 millones de dólares, además de 69 proyectos de exploración valorizados en más de 757 millones de dólares. Cifras que reflejan confianza y el enorme potencial del sector minero”, indicó.

“Solo en el primer trimestre del 2026, el Perú produjo más de 680,000 toneladas de cobre y las exportaciones mineras superaron los 13,000 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 58%”, añadió.

Gaby Julca sostuvo que el crecimiento del sector minero debe ir acompañado de responsabilidad y visión de futuro.

“La minería moderna no solo debe ser competitiva, sino también sostenible, transparente y comprometida con el cuidado del agua, el medio ambiente y las comunidades. Ese es el gran desafío de nuestros tiempos, lograr que el desarrollo económico avance de la mano con la confianza social y bienestar de nuestras futuras generaciones”, consideró.

“Desde el Ministerio de Energía y Minas reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando inversiones responsables, fortaleciendo el diálogo y promoviendo una minería que genere oportunidades y desarrollo para todos los peruanos. Cuando la minería avanza con responsabilidad avanza también el desarrollo, la esperanza y el futuro de todo un país”, dijo.

(FIN) CNA/JJN