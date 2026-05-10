Perú: número de empresas exportadoras creció 4.2% en primer bimestre 2026

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

En el primer bimestre del 2026 exportaron 4,902 empresas peruanas, número que representó un incremento de 4.2% frente al mismo periodo del año pasado (4,704), informó hoy el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Del total, solo 181 mantuvieron exportaciones ininterrumpidas desde el 2000. Según información procesada por el CIEN-ADEX –con datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)–, la mayoría fueron grandes (73), luego se ubicaron las pequeñas (62), microempresas (34) y medianas (12).

Por número, predominaron las microempresas con 3 mil 098, seguidas de las pequeñas (1,582), las grandes (170) y las medianas (52), aglutinando el 63.2%, 32.3%, 3.5% y 1.1%, respectivamente.

No obstante, en términos de valor FOB, las grandes empresas lograron el mayor protagonismo al explicar el 85% de los despachos, equivalentes a 7,308 millones de dólares. A continuación, se ubicaron las pequeñas con 11.7% (1,008 millones de dólares), las medianas con 2.4% (204 millones de dólares) y las microempresas con 1% (82 millones de dólares).

El Reporte de Empresas Exportadoras-Febrero 2026 indicó que las 10 principales empresas concentraron el 39% del valor exportado, el top 20 el 50.3%, el top 50 el 64.7% y el top 100 el 73.4%.

Un dato relevante es que en el primer bimestre del presente año 1,677 empresas dejaron de exportar debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad –el 98.2% fueron mipymes y las grandes representaron el 1.8%–; sin embargo, otras 1,875 incursionaron en los mercados internacionales, de las cuales 1,227 eran micro, 574 pequeñas, 42 grandes y 32 medianas.

En cuanto a la distribución sectorial, la agroindustria lideró el ranking con 1,391. Posteriormente se posicionaron la minería (1,073), químico (697), la metalmecánica (678) y varios (510).

Otras fueron prendas de vestir (491), pesca y acuicultura (232), textil (206), siderometalurgia (204), agro tradicional (198), minería no metálica (182), maderas (67), joyería (41), hidrocarburos (31) y pesca tradicional (28).

De los 15 rubros, 9 ampliaron su base empresarial, 5 retrocedieron y 1 permaneció estable. Los mayores incrementos se registraron en pesca y acuicultura (26.8%), hidrocarburos (24%), pesca tradicional (16.7%) y agro tradicional (16.5%). Las caídas más pronunciadas correspondieron a la siderometalurgia (-12.1%), maderas (-9.5%), prendas de vestir (-8.9%) y minería no metálica (-8.5%).

El 63.1% (3,094 empresas) exportó a un solo destino, y apenas el 3.6% tuvo presencia en 10 o más. Además, de las 2,285 que enviaron un único producto a un solo país, 58.4% fueron microempresas, el 36.7% pequeñas, el 3% grandes y el 1.9% medianas.

Con relación a los destinos, Estados Unidos recibió la oferta de 1,268 empresas, seguido por la Unión Europea (1,052), India (845), Chile (820), Ecuador (638), Colombia (451), Bolivia (405), Emiratos Árabes Unidos (400), México (362), China (359) y Canadá (301).

Respecto al origen, Lima agrupó la mayor cantidad de unidades (2,472). Después se ubicaron Puno (915), Piura (388), Callao (286), Ica (248), La Libertad (199), Arequipa (194), Tacna (189), Áncash (151), Junín (134) y Lambayeque (123).

Adex señaló que las 4,902 empresas realizaron envíos de 2,621 productos a 119 mercados internacionales.

(FIN) NDP/CNA