Perú es el país con mejor reputación internacional de América Latina y es 25° del mundo

Perú.- BCR revisa al alza proyección de crecimiento de la economía peruana a 3.4% para el 2026 - Andina/Ricardo Cuba

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

Perú se ubicó como el país con la mejor reputación internacional de América Latina al alcanzar el puesto 25 del ranking mundial RepCore Nations 2026, elaborado por la consultora Reputation Lab.

Con este resultado,además de liderar la clasificación regional, se convirtió en el único país latinoamericano que figura entre las 30 economías con mejor percepción global.

Después de Perú, los países latinoamericanos mejor posicionados fueron Brasil (31), Chile (33), Argentina (36), México (41) y Colombia (50), todos dentro de las 50 economías con mejor reputación internacional.

El estudio clasifica a Perú dentro de la categoría de "reputación moderada", lo que refleja una valoración positiva, aunque con margen de mejora.

A nivel mundial, Japón encabezó por primera vez el ranking tras ascender siete posiciones respecto de la edición anterior.

Completaron los diez primeros lugares Canadá, Suiza, Australia, Dinamarca, Noruega, Italia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia, países que destacan por su estabilidad institucional, calidad de vida y confianza internacional.

El informe RepCore Nations 2026 evalúa la reputación de las 60 mayores economías del mundo a partir de indicadores de admiración, respeto y confianza, además de 22 atributos relacionados con aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales.

La edición 2026 del referido se elaboró con 124,014 evaluaciones realizadas mediante encuestas en línea en 36 países.

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