Perú.- Perú participa de la Conferencia de Ministros del Trabajo de América Latina y el Caribe

Andina/Ministro Óscar Fernández Participa De La

Lima 22 May. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, llegó a la ciudad de Bogotá (Colombia) para participar en diversas reuniones bilaterales orientadas a fortalecer la cooperación regional en materia de migración laboral, trabajo decente y reconocimiento de competencias laborales.

"Estas reuniones se desarrollan en el marco de la Conferencia de Ministros y Ministras del Trabajo de América Latina y el Caribe, que congrega en Bogotá a autoridades laborales de 17 países de la región", dijo el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

"El propósito es consolidar el diálogo político y la coordinación intrarregional, contribuyendo así a la protección de los derechos de las personas migrantes y a su integración socioeconómica", agregó.

Óscar Fernández tiene previsto reunirse con el ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro; la ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Miriam Roquel; el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Luiz Marinho; y el ministro del Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino.

De esta manera, el ministro Óscar Fernández, en representación del Perú, participa en actividades protocolares y reuniones preparatorias programadas en el marco de la conferencia, junto con las demás delegaciones ministeriales de América Latina y el Caribe.

(FIN) NDP/CNA