Perú participará en octubre en la cumbre minera mundial IMARC 2026 en Australia

Andina/El Ministro De Energía Y Minas, Waldir

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

Una delegación del Perú participará en la próxima Conferencia Internacional de Minería y Recursos IMARC 2026, encuentro minero mundial más influyente de la región Asia-Pacífico, que se realizará del 25 al 29 de octubre en Sídney, Australia, confirmó el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán.

En reunión con directivos de la Cámara de Comercio Australia–Perú (APCCI), el ministro Ayasta oficializó la presencia nacional en esta conferencia al rubricar la Resolución Ministerial N.º 260-2026-MINEM/DM, que declara de interés la participación del sector Energía y Minas peruano en este importante evento global.

Dicho documento precisa que IMARC 2026 congregará a líderes de la industria, autoridades gubernamentales, inversionistas, empresas proveedoras de tecnología y representantes de las principales operadoras del mundo.

Por lo expuesto,

la participación peruana constituye una valiosa oportunidad para fortalecer nuestra imagen como “destino líder para la inversión minera, promover el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, así como generar oportunidad de negocio y cooperación internacional”.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) destacó la presencia del sector público y privado en este importante evento,que permitirá consolidar al Perú como un socio comercial estratégico en la minería global. debido a su riqueza polimetálica y su rol clave en la transición energética mundial.

En tanto, Carlos Castro y Solange Blontte, presidente y directora ejecutiva de APCCI, resaltaron la presencia de la delegación peruana en un evento que convoca a inversionistas y principales actores mineros del mundo, así como a socios comerciales del Asia Pacífico, proveedores especializados y autoridades de más de 120 países.

La agenda de IMARC es muy atractiva y figuran temas vinculados a automatización, inteligencia artificial aplicada a operaciones mineras, descarbonización, electrificación, sostenibilidad y seguridad operativa, además de aspectos considerados claves para el futuro de la minería global.

APCCI invita a los empresarios e instituciones interesados en sumarse a la delegación oficial peruana a solicitar información a través del correo sblotte@apcci.org o sleon@apcci.org.