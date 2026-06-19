Perú podría haber crecido 4% el 2026 sin Fenómeno de El Niño ni conflicto en Medio Oriente

Perú.- Perú podría haber crecido 4% en 2026 sin Fenómeno El Niño ni conflicto en Medio Oriente - Andina/Centro Financiero. Cortesía Mef

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

En ausencia del Fenómeno El Niño, y el conflicto en Medio Oriente, la economíaI peruana podría haber crecido 4% en el 2026, de acuerdo con el Reporte Trimestral Macroeconómico del BCP.

En ese contexto, la entidad bancaria mantiene su proyección de crecimiento para la economía del país en 3.2 % para este año a pesar de que el sector agro y pesca presentarían, en conjunto, una caída incluso mayor a la del 2023, cuando Fenómeno El Niño alcanzó condición de fuerte.

El Área de Estudios Económicos del BCP explicó que el menor dinamismo de los sectores primarios será compensado por los no primarios, en un contexto en el cual la demanda interna crecerá por encima de 5 % y la inversión privada a un ritmo de dos dígitos, ambos por segundo año consecutivo.

Aún así el ratio de inversión privada respecto al PBI se mantiene por debajo de su promedio del 2005, lo que sumado a un amplio superávit en cuenta corriente sugiere espacio para crecer a tasas elevadas, refirió.

Fcatores de demanda

Según el BCP entre los principales factores que explican el desempeño positivo de la demanda interna destacan: el impulso favorable asociado a la maduración del ciclo económico, los vientos externos de precios de exportación en niveles históricamente elevados, la aceleración en originar crédito en línea con la mayor demanda agregada yexpectativas económicas en terreno optimista.

“En forma adicional, un mayor dinamismo en la inversión minera e infraestructura podría reforzar el crecimiento en el horizonte de proyección, en la medida en que la próxima administración avance en la reducción de trabas regulatorias y acelere la ejecución de proyectos”, señaló Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del BCP.

Inflación cerraría en 4 % el 2026

Respecto a la inflación el Reporte Trimestral Macroeconómico del BCP señaló que cerraría en torno a 4 % en el 2026 en un contexto de demanda interna robusta. Sin embargo, el reciente descenso del precio del petróleo implica sesgos a la baja siempre y cuando el acuerdo de paz se mantenga.

Por ello, la entidad financiera estima que el Banco Central de Reserva (BCR) evaluará un eventual aumento de su tasa de referencia durante el segundo semestre.

Esta perspectiva se sustenta en el potencial efecto de contagio de la inflación de servicios de transporte hacia otros componentes del índice de precios al consumidor (IPC), lo que llevaría las expectativas de inflación por encima del límite superior del rango meta (1 %-3 %) y, por ende, extender la laxitud de la postura monetaria.

¿Y qué pasará con el dólar?

Por último, el BCP evita profundizar sobre el tipo de cambio y estima que el precio del dólar cerraría el 2026 en torno a los 3.20 soles.