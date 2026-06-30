Perú presenta avances alcanzados para una mejor gestión de la energía en evento global

Andina/Vidal Tarqui

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, presentó los avances alcanzados por el Perú para una mejor gestión de la energía, en el marco de la 11ª Conferencia Global Anual sobre Eficiencia Energética que se realiza en Montreal (Canadá).

Durante esta jornada de trabajo el ministro participó en unaMesa Redonda Ministerial, en un panel de Alto Nivel y en el Panel de Cierre; sustentando que las políticas combinan apoyo económico con la incorporación de tecnologías que mejoran la eficiencia energética, como la instalación de medidores inteligentes (Smart Meters), el impulso a la generación distribuida o los incentivos para la adquisición de electrodomésticos eficientes, iluminación LED, enchufes inteligentes y sistemas de automatización doméstica.Asimismo, expuso sobre la eficiencia energética y la Industria 4.0 en el entorno doméstico, que se traducen en la creación de hogares inteligentes (Smart Homes), mediante la fusión del Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA), que permite a los usuarios automatizar consumos, realizar análisis predictivos y minimizar su huella de carbono sin perder confort.Enfatizó que entre las ventajas clave para el usuario doméstico se tiene la optimización del gasto, pues se reduce el consumo innecesario al ajustar el uso de energía a las necesidades reales del hogar, a lo que se añade el mantenimiento predictivo y la sostenibilidad, al hacer un uso más consciente y medible de los recursos, lo que disminuye directamente la huella de carbono de la vivienda.El ministro Ayasta anotó que la integración de energías renovables y sistemas inteligentes de gestión energética incrementa la diversificación de la matriz energética, disminuye la dependencia de combustibles fósiles y fortalece la capacidad del país para enfrentar interrupciones del suministro.Añadió que el fortalecimiento de la cultura de eficiencia energética y otras medidas permiten construir un sistema energético más sostenible, resiliente y preparado para responder a futuras crisis, garantizando un suministro confiable, reduciendo los costos para los consumidores y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y desarrollo sostenible.Ante la audiencia global, instó a los gobiernos a promover la implementación masiva de medidores inteligentes (Smart Meters), redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) y dispositivos IoT, que facilitan decisiones de ahorro, reduce pérdidas de energía y mejora la planificación de la demanda.Asimismo, como parte de su agenda en la 11ª Conferencia Global Anual sobre Eficiencia Energética, foro internacional organizado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), el titular del Minem sostuvo encuentros con Tim Hodgson, ministro de Recursos Naturales de Canadá; François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas de Canadá; Luis Calzado, CEO de la Asociación de Producción de Energía Renovable de Quebec; Emerson Clarke, Chief Policy Officer del Global Wind Energy Council; y representantes de la Association of Energy Engineers (AEE); con quienes intercambió experiencias sobre políticas e iniciativas para fortalecer la cooperación internacional en materia energética.