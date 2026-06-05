Perú.- Perú presenta una cartera de 92 proyectos por valor de más de 34.712 millones ante inversores europeos

Archivo - Izado de la bandera de Perú en una ceremonia del Comando Operacional Marítimo de las Fuerzas Armadas Peruanas. - COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno peruano ha presentado este viernes una cartera de 92 Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activo (PA) por valor de más de 40.000 millones de dólares (34.712 millones de euros) ante inversores, empresas y entidades financieras de Europa.

La cartera incluye iniciativas en agua y saneamiento, transportes, energía y minería, salud, educación, turismo, inmuebles, telecomunicaciones, irrigación e hidrocarburos que se ejecutarían entre este año y 2028.

Entre las de mayor envergadura destacan Sitgas (3.750 millones de euros), Chinecas (3.063 millones de euros), IEPA Sechura (1.872 millones de euros), el Hospital Militar (651,7 millones de euros) y las Obras de Cabecera para Lima (630 millones de euros).

También figuran proyectos como el Teleférico Choquequirao, la Desaladora Ilo, el Hospital de Sullana y el Terminal Portuario de Chimbote, entre otros.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, ha destacado que Perú ha consolidado su posición estratégica como "hub" logístico regional a través del eje Callao-Chancay-Ancón-Lima, que integra puertos, un nuevo aeropuerto, un futuro parque industrial e infraestructuras complementarias.

"Perú ofrece hoy una cartera diversa de proyectos y un entorno de estabilidad que da confianza para invertir. Tenemos grandes oportunidades en distintos sectores y la predictibilidad macroeconómica necesaria para que esa inversión se traduzca en crecimiento, desarrollo y empleo", ha afirmado Acuña en declaraciones recogidas por la agencia 'Andina'.

A Acuña le han acompañado en el evento para inversores el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.