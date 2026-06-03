Perú presentará en España cartera de inversión para atraer nuevos capitales europeos

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Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Perú presentará en España una agenda de promoción de inversiones orientada a atraer nuevos capitales para infraestructura y servicios públicos, en el marco del roadshow “Perú: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos”, que se realizará los días 4 y 5 de junio en Madrid y reunirá a inversionistas, empresas, entidades financieras y actores estratégicos del ecosistema empresarial español.

En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, expondrá en Madrid los fundamentos macroeconómicos y las ventajas competitivas del Perú, que respaldan un entorno favorable para el desarrollo de nuevas oportunidades de inversión. Por su parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentará el portafolio de inversiones de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) 2026-2028.

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“El Perú no solo presentará oportunidades de inversión, también mostrará las condiciones que hoy ofrece para hacerlas realidad. Tenemos estabilidad macroeconómica, reglas claras y una visión orientada a seguir impulsando infraestructura y servicios públicos con participación del sector privado. Ese es el mensaje que llevamos a España para seguir atrayendo inversión que contribuya al cierre de brechas y al desarrollo del país”, señaló el titular del MEF.

El ministro Rodolfo Acuña Namihas detalló, además, que la cartera que el Perú presentará reúne iniciativas en sectores estratégicos como agua y saneamiento, transportes, energía, salud, educación, turismo e infraestructura productiva, orientadas a ampliar el acceso a servicios, cerrar brechas y fortalecer la competitividad del país, sobre la base de una economía estable y reglas claras para invertir.

La delegación peruana que participará en el roadshow estará liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas; también contará con la participación del presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

Es importante señalar que España es uno de los mercados más relevantes para el Perú y una de las principales fuentes de inversión extranjera directa (IED) en el país. En los últimos años, empresas españolas han participado activamente en proyectos vinculados a energía, transportes, saneamiento y salud, por lo que esta misión busca seguir fortaleciendo los vínculos económicos y de inversión entre ambos países.

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