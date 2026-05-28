Perú presidió reunión del Comité de Comercio e Inversión de APEC en China

Andina/Perú Presidió Reunión Del Comité De

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Perú presidió la Segunda Reunión del Comité de Comercio e Inversión de APEC (CTI2), realizada en Shanghái, China, consolidando su liderazgo y participación activa en el espacio de diálogo económico y comercial más relevante de la región Asia-Pacífico.

Esta reunión, previa a la Reunión de Ministros Responsables de Comercio (MRT) de APEC, se desarrolló en la ciudad de Suzhou, y estuvo a cargo del coordinador general para APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Julio Chan, quien encabezó las sesiones de trabajo.

-Enapu lanza estrategia de modernización portuaria para fortalecer competitividad de Perú

Durante el encuentro, las economías de APEC abordaron una agenda orientada a fortalecer el comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, con énfasis en integración económica regional, facilitación del comercio, digitalización, conectividad de cadenas de suministro e inclusión.

“Confío en que, a través de discusiones constructivas y orientadas a resultados, podremos identificar áreas de interés común y convertirlas en iniciativas concretas que contribuyan a una región Asia-Pacífico más conectada, resiliente e inclusiva”, señaló Chan.

El CTI2 es la principal instancia del foro encargada de impulsar la agenda de liberalización y facilitación del comercio y la inversión entre las economías miembro, en el marco de la Segunda Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) de APEC 2026.

Es importante mencionar que el comité articula iniciativas entre las economías miembro para reducir barreras comerciales, impulsar el crecimiento económico y fortalecer la integración de la región Asia-Pacífico.

En ese contexto, las economías intercambiaron puntos de vista sobre los principales entregables del año APEC 2026 y sobre los avances de la agenda comercial regional.

Como parte de las discusiones, las economías revisaron avances relacionados con la agenda del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), enfatizando la implementación de la Declaración de Ichma, aprobada por los líderes en durante APEC Perú 2024, así como actividades relacionadas a política de competencia, disposiciones de comercio digital en acuerdos comerciales, inteligencia artificial, y fortalecimiento de capacidades.

Asimismo, el CTI2 permitió intercambiar puntos de vista sobre el sistema multilateral de comercio y la integración económica regional. Además, se hizo seguimiento a iniciativas de comercio sin papel, digitalización de procedimientos aduaneros, facilitación de inversiones, conectividad logística, cadenas de suministro, servicios digitales e innovación.

El Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC) presentó aportes del sector privado regional, y en materia de crecimiento inclusivo, las economías abordaron iniciativas vinculadas a la participación económica de las mujeres, y de las mipymes; el acceso a tecnologías de asistencia y la promoción de un comercio más sostenible, seguro e inclusivo.

Estos trabajos contribuyen a la implementación de la Visión Putrajaya 2040 y del Plan de Acción de Aotearoa, orientados a construir una comunidad Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });