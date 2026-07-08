Perú primer país de América en ratificar el Tratado de la OMPI en propiedad intelectual

Andina

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El Perú, como país megadiverso y pluricultural, reafirmó su liderazgo regional en la protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales al efectuar el depósito del instrumento de ratificación del Tratado de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados.

La ratificación se concretó en el marco de la 68ª la Asamblea General de los Estados Miembros de la OMPI, realizada en Ginebra (Suiza), convirtiendo al país en el primero de América Latina y el Caribe, sumándose a Albania, Malawi y Uganda.

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Este Tratado, aprobado tras más de dos décadas de negociaciones multilaterales, fortalece la transparencia del sistema de patentes y contribuye a la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Así, una vez que entre en vigor, las invenciones que utilicen recursos genéticos o conocimientos tradicionales deben divulgar su origen durante el trámite de la patente, evitando la concesión indebida de derechos de propiedad intelectual y contribuyendo a prevenir la apropiación indebida de estos recursos y conocimientos.

Asimismo, como parte de su participación en la Asamblea General, el Indecopi sostuvo una reunión con el director general de la OMPI, Daren Tang, para revisar la agenda de cooperación bilateral orientada a fortalecer la innovación, el emprendimiento y la propiedad intelectual en el país.

Entre las principales iniciativas destacan el impulso al emprendimiento femenino, el financiamiento basado en activos de propiedad intelectual, el fortalecimiento de la industria de los videojuegos y la promoción de la iniciativa "Todos por el Mono Choro de Cola Amarilla".

Asimismo, la representación del Indecopi desarrolló una intensa agenda de trabajo que incluyó 16 reuniones bilaterales con autoridades de organismos internacionales y oficinas nacionales de propiedad intelectual.

Como resultado, se concretó la suscripción de cinco instrumentos de cooperación: dos acuerdos de licencia con la OMPI para incorporar herramientas de inteligencia artificial en la clasificación y traducción de documentos de patentes; un memorándum de entendimiento con la República de Corea para fortalecer la capacitación y asistencia técnica, la transformación digital y el examen de patentes; el Plan de Trabajo 2026-2028 con la Oficina Europea de Patentes (EPO); y el Plan de Aplicación del Proyecto CIBIT con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), consolidando así la cooperación internacional en el Perú para modernizar el sistema de propiedad intelectual e impulsar la innovación.

Entre las reuniones sostenidas se encuentran las llevadas a cabo con el subdirector general del Sector de Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación de la OMPI, Marco Alemán; el director ejecutivo de la Academia de la OMPI, Hongbing Chen; la secretaria general adjunta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), Yolanda Huerta; la directora nacional de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) de Paraguay, Claudia Franco; el presidente del INPI de Brasil, Julio Cesar Moreira; el comisionado adjunto de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), Yasuda Futosh.

También con el ministro del Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea (MOIP), Kim Yong Sun; el director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), João Negrão; el director nacional del INAPI de Chile, Esteban Figueroa; el jefe de la Sección de Desarrollo Empresarial y Controversias en Contenidos Digitales del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Leandro Toscano; y el presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), Matías Noetinger.

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