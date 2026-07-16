Perú produciría cinco millones de toneladas de cobre en ocho años

Perú.- Perú podría producir 5 millones de toneladas de cobre en ocho años - Andina/Difusión

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Perú podría producir alrededor de cinco millones de toneladas de cobre en los próximos ocho años si logra generar las condiciones necesarias para atraer inversiones y acelerar el desarrollo de proyectos mineros, afirmó el presidente y CEO de Holding CP Group, Miguel Cardozo.

Durante su participación en el Jueves Minero, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), denominado "World Mining Congress: conclusiones estratégicas para la agenda minera de Perú", Cardozo señaló que el país cuenta con una cartera de proyectos que permitiría alcanzar ese nivel de producción.

"Podemos llegar a producir en ocho años, aproximadamente, en el orden de los cinco millones de toneladas de cobre. Tenemos los proyectos estudiados, pero hay que avanzar y necesitamos la inversión necesaria", sostuvo.

En ese contexto consideró que, antes de pensar en mecanismos de integración con otros países productores de Latinoamérica, Perú debe concentrarse en resolver sus propios desafíos a fin de reforzar su competitividad.

"Perú tiene demasiadas trabas burocráticas y eso siempre es un problema", indicó al referirse a la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con países vecinos. En esa línea sostuvo que el país debe cambiar "esa apariencia perturbadora del gobierno, que se encarga de bloquear los proyectos antes que empujarlos".

Explicó, asimismo, que la estabilidad política y la confianza de los inversionistas son factores determinantes para reactivar la exploración minera.

"Es muy difícil sacar un proyecto de exploración desde una etapa tan temprana con las normas que existen en este país y con los tiempos que toman", afirmó.

Destacó, no obstante, que comienzan a observarse señales favorables para el sector. "Ya se ven signos de interés para venir a Perú", comentó.

World Mining Congress

Cardozo sostuvo que una de las principales conclusiones del World Mining Congress (WMC) 2026 es la necesidad de fortalecer el conocimiento, la investigación y la incorporación de tecnologías que permitan elevar la competitividad de la minería peruana.

"La necesidad de tener conocimiento instalado en nuestras organizaciones y contar con infraestructura para poder hacer investigación nos permitirá avanzar con inteligencia artificial, automatización y digitalización. Podremos optimizar muchos procesos, ser más productivos e incluso reducir el impacto ambiental", concluyó.

(FIN) NDP/JAM/JJN