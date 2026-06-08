Andina/La Directora Del Programa Mundial De

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio del Ambiente (Minam) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) suscribieron una alianza estratégica para impulsar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la adaptación al cambio climático, proteger la seguridad alimentaria y mejorar los medios de vida de las poblaciones más vulnerables del país.

El acuerdo permitirá articular esfuerzos técnicos e institucionales para contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 (ENCC 2050), las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y otros instrumentos de gestión climática, con énfasis en los territorios más expuestos a los impactos del cambio climático.

Durante la ceremonia de suscripción,la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, destacó que esta alianza permitirá fortalecer la cooperación técnica y promover soluciones sosteniblespara enfrentar los desafíos climáticos que afectan la producción de alimentos y el bienestar de las comunidades.

“Este acuerdo nos permitirá sumar capacidades y conocimientos para impulsar acciones que fortalezcan la resiliencia climática, promuevan sistemas alimentarios sostenibles y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población”,señaló Paredes.

La titular del Minam también resaltó el trabajo que desarrolla el Programa Mundial de Alimentos en el Perú y en distintos países del mundo para apoyar a las poblaciones más vulnerables frente al hambre, la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático.

Como parte del convenio,

el Minam brindará asistencia técnica e información especializada en materia de cambio climático y adaptación, mientras que el PMA aportará herramientas, evidencia y soporte técnico para el diseño e implementación de iniciativas que fortalezcan la capacidad adaptativa de la población frente a la variabilidad climática.

La alianza tendrá una vigencia de dos años y permitirá desarrollar planes de trabajo y convenios específicos para ejecutar acciones concretas en favor de la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria.

Con esta iniciativa, ambas instituciones reafirman su compromiso de promover un desarrollo sostenible, fortalecer la resiliencia de las comunidades y contribuir a la construcción de un futuro más seguro frente a los desafíos climáticos.