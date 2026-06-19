Perú promueve exportación de café de especialidad y cacao en Dubái

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Perú promueve la exportación de café de especialidad y cacao en Dubái mediante acciones orientadas a fortalecer la presencia de ambos productos en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos, informó el Consulado General del Perú en dicho emirato.

Como parte de ese objetivo, representantes del Consulado realizaron una visita a las instalaciones de Kahraman Dubai, empresa especializada en la adquisición, procesamiento y comercialización de café.

La delegación peruana conoció los procesos de selección, adquisición, transformación, control de calidad y comercialización de café desarrollados por la compañía.

Durante la jornada, representantes de Kahraman Dubai expresaron su interés por conocer con mayor profundidad la oferta peruana de café de especialidad y cacao, productos reconocidos internacionalmente por su calidad y perfiles sensoriales diferenciados.

Asimismo, se intercambió información sobre las principales regiones productoras del Perú y se identificaron posibles líneas de colaboración para facilitar el acercamiento entre la empresa emiratí y los productores peruanos.

El Consulado General del Perú en Dubái informó que esta visita forma parte de las acciones que impulsa para fortalecer el posicionamiento de los productos peruanos de alta calidad en el mercado emiratí y promover nuevas oportunidades comerciales en esa región.