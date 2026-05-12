Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, informó en Panamá que el Perú impulsa un nuevo modelo de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo productivo del país.

Durante su participación en la Conferencia Ministerial Global del 12° Congreso Mundial de Zonas Francas 2026, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó la estrategia peruana para implementar las ZEEP bajo estándares internacionales.

Reyes señaló que este modelo ofrece incentivos tributarios y aduaneros, estabilidad jurídica y reglas claras para facilitar la instalación de empresas orientadas a la diversificación productiva, la innovación y la integración en cadenas globales de valor.

Asimismo, destacó que el Perú cuenta con una ubicación estratégica en la costa del Pacífico, acceso a diversos mercados internacionales y una amplia red de acuerdos comerciales, factores que fortalecen su posicionamiento como destino atractivo para las inversiones.

“El Perú abre una nueva etapa en su estrategia de desarrollo productivo y atracción de inversiones con la implementación de las ZEEP”, afirmó el ministro durante su exposición en el foro internacional realizado en Panamá.

Añadió que las ZEEP permitirán impulsar la competitividad del país mediante la generación de empleo de calidad, transferencia tecnológica y desarrollo territorial.

En ese sentido, convocó a los inversionistas internacionales a participar en este nuevo esquema económico, destacando que el país busca consolidarse como un hub regional de inversión, producción y comercio internacional.

El Mincetur recordó que el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas fue aprobado el 22 de abril de 2026 y establece el procedimiento para la creación de estas zonas, así como los mecanismos de supervisión y control.

El nuevo modelo dispone que el sector privado tenga la iniciativa para crear nuevas Zonas Económicas Especiales, mientras que el Mincetur asumirá las funciones de autorización y supervisión de los operadores privados.

Como parte de su agenda en Panamá, el ministro Reyes sostuvo además una reunión con el titular de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, con quien abordó temas relacionados con la integración comercial y la actualización de instrumentos técnicos vinculados al Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países.

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