Perú: proyecto portuario de hidrógeno verde se ejecutará con inversión de US$ 540 millones

Andina/Difusión

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), otorgó la habilitación portuaria a la empresa Horizonte de Verano para el desarrollo de un proyecto portuario de hidrógeno verde que se ejecutará con una inversión de 540 millones de dólares.

APN detalló que elproyecto integralcomprende una planta que produciráhidrógenoyamoníaco verde,cuya característica diferencial del amoniaco obtenido de hidrocarburos es que con este proceso el amoniaco se obtiene del agua de mar y del aire, sin emisión de CO2.

Para su producción se utilizará energía exclusivamente renovable, como la solar y eólica, agregó.

Precisó que la primera etapa consta de dos amarraderos monoboyas y tuberías subacuáticas, tendrá también una terminal marítima con un sistema de almacenamiento de amoníaco ubicado en la costa, contará con tanques aislados térmicamente para almacenar este compuesto a temperaturas criogénicas, además de un sistema de tuberías submarinas para el abastecimiento de amoniaco a naves tanqueras y una planta de desalinización.

La inversión integral estimada para el proyectoHorizonte de Veranoes de 540 millones de dólares, el cual se desarrollará en cinco etapas, previéndose ejecutar en su primera etapa 120 millones y entrada en operación hacia finales del 2029.

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