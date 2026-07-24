Perú puede consolidarse como hub de soluciones para la minería en Sudamérica

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El potencial del sector minero peruano ofrece buenas oportunidades para la inversión y una de esas posibilidades es la industria relacionada a los servicios para dicha actividad extractiva, por lo cual el Perú puede consolidarse como un hub de soluciones para la minería en Sudamérica.

“Sin ninguna duda, el Perú puede convertirse en un hub de soluciones para la minería en la región, porque tenemos talento y las condiciones para seguir creciendo y posicionándonos”, dijo la gerente de Planta de Bradken Perú, Janet Zehnder, a la Agencia Andina.

“El Perú tiene mucho potencial porque, a diferencia de otros países mineros, nosotros hacemos un tipo de minería bien particular, es decir, en condiciones extremas, lo cual nos lleva a buscar soluciones diferentes para abastecer a las empresas del sector”, agregó.

Janet Zehnder señaló que el Perú tiene mucha industria extractiva y en la medida que se avance hacia la industria transformativa se beneficiará a la balanza comercial, los ingresos fiscales y el desarrollo del país.

“El tercio de la producción de cobre a nivel mundial está concentrada entre Perú y Chile, y en el caso peruano tenemos costos más competitivos y disponibilidad de energía renovable. Sin embargo, lo que hace complejo invertir en el Perú es la demora para obtener los permisos”, puntualizó.

La ejecutiva destacó que la empresa australiana Bradken haya inaugurado su nueva planta industrial en el distrito de Chilca, provincia de Cañete (Lima), con una inversión superior a los 100 millones de dólares, con el fin de consolidar al Perú como destino estratégico para el desarrollo de la industria vinculada a la minería.“Esta es una planta que produce revestimientos para los molinos mineros, considerando que anteriormente estos revestimientos venían de fábricas de otras partes del mundo. Ahora, vamos a abastecer el mercado sudamericano desde Perú, teniendo tiempos de entrega más cortos y con la misma calidad”, refirió.“Con este tipo de inversiones no solo se dinamiza la economía, sino que generaremos 200 empleos directos y 1,200 puestos de trabajo indirectos, entre los servicios que se necesitan para operar la planta industrial como transporte, proveedores de insumos y alimentación”, añadió.

(FIN) CNA/JJN