Andina/Perú Cuenta Con Importantes Reservas De

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Perú puede convertir sus reservas de uranio y litio en más agua y mejores ciudades, para el desarrollo de millones de familias, destacó hoy el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Refirió que el Perú cuenta con importantes reservas de uranio y litio que lo posicionan entre los países con mayor potencial estratégico de América Latina para liderar la transición energética y el desarrollo tecnológico.

“Esta riqueza representa una oportunidad histórica para transformar el crecimiento económico en mejores servicios, infraestructura y calidad de vida para millones de familias”,subrayó.

El MVCS sostiene que el desarrollo de estos recursos debe ir acompañado de una adecuada planificación territorial que permita un crecimiento urbano ordenado y sostenible.

Esto significa proteger las fuentes de agua, evitar la ocupación informal de zonas vulnerables y garantizar que las ciudades cuenten con infraestructura moderna de agua potable y saneamiento para responder a las necesidades de la población.

La región Puno concentra los principales yacimientos de litio en roca de Sudamérica, recurso indispensable para la fabricación de baterías usadas en la transición hacia la electromovilidad.

A ello se suman las importantes reservas de uranio en la sierra sur del país, un mineral estratégico para la generación de energía, la investigación científica y el desarrollo tecnológico a nivel mundial.

La creciente demanda internacional por minerales críticos abre una oportunidad para que el Perú genere mayores ingresos mediante canon y regalías.

Estos recursos pueden convertirse en más inversiones para ampliar el acceso al agua potable, mejorar el saneamiento, ejecutar obras de infraestructura, reducir brechas sociales y fortalecer el desarrollo económico de las regiones.

“El Perú tiene la oportunidad histórica de convertir el valor de sus recursos estratégicos en bienestar para las personas. Desde el Ministerio de Vivienda y el Programa Nuestras Ciudades promovemos un ordenamiento territorial que permita cerrar brechas de infraestructura sanitaria, mitigar riesgos y construir ciudades resilientes”,señaló el

titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate.

Foro internacional

Con el objetivo de impulsar este debate y compartir experiencias internacionales, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía y Minas realizarán el I Foro Internacional de Uranio y Litio: Pilares del Liderazgo Energético para el Desarrollo Minero, Tecnológico y de Ciudades Inteligentes en el Perú y el Mundo, los días 7 y 8 de julio en el Lima Centro de Convenciones.

El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales, autoridades, académicos y representantes del sector privado a fin de debatir sobre cómo el desarrollo responsable de estos recursos puede fortalecer la seguridad energética, acelerar la innovación tecnológica y promover ciudades más sostenibles, resilientes y con mejores oportunidades para las familias peruanas.