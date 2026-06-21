Perú puede convertirse en puente logístico entre Brasil y la región del Asia-Pacífico

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Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Perú podría convertirse en un puente de conectividad entre Brasil y los mercados del Asia-Pacífico, para ello, será clave aprovechar la infraestructura disponible en la macrorregión nororiente y concretar las inversiones pendientes, señaló el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), Edgar Vásquez Vela.

“De lograrse, el norte brasileño podría reducir hasta en 22 días sus tiempos logísticos”,subrayó.Así lo manifestó durante su disertación ‘Perspectivas y Oportunidades para el Comercio Exterior de Loreto’, en el marco del Encuentro Económico–Región Loreto –organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) –expresó que con esta dinámica se abrirían nuevas posibilidades comerciales para ambas naciones.

“El desarrollo de este corredor bioceánico impulsaría inversiones en esa parte del país, dinamizaría las economías locales y generaría empleo. Además, abriría un espacio de crecimiento a los servicios vinculados a la logística, como empaque, certificación, almacenamiento y distribución”,explicó.

“Pese a enfrentar importantes brechas de competitividad e infraestructura, Loreto posee condiciones únicas para convertirse en un nodo estratégico dentro de esta plataforma de integración regional, aprovechando su ubicación en el eje amazónico”, agregó.

Asimismo, indicó que actualmente las empresas ubicadas en la zona norte de Brasil utilizan rutas más largas y costosas que atraviesan el Canal de Panamá y bordean gran parte del continente cuando desean abastecerse de mercancías.

Su ponencia Vásquez Vela detalló que el nororiente está conformado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ucayali y Loreto, las cuales concentran en conjunto el 52.5% del territorio nacional y el 30.5% de la población (10 millones 400,000).

Añadió que en el 2025 aportaron de forma conjunta alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento económico nacional y que cinco de las nueve regiones –Cajamarca (7.5%), Lambayeque (6.1%), Piura (4.6%), Loreto (4.2%) y Amazonas (4.1%)– registraron una expansión superior al promedio nacional, que fue de 3.4%.

Asimismo, concentraron el 19.1% del valor total de los despachos peruanos al mundo, equivalente a 17,372 millones de dólares; y, cinco de sus nueve regiones enviaron más productos no tradicionales, evidenciando avances en la diversificación de su oferta y una mayor generación de valor agregado.

Del total exportado el año pasado a Brasil (430 millones de dólares), el 58% se movilizó vía fluvial (249 millones de dólares), por lo que resulta importante potenciar esta modalidad de transporte.

“Es la única macrorregión del país que utiliza esta vía en su comercio con dicho país”,enfatizó.El director del Cien-Adex destacó que la cercanía con el gigante sudamericano puede ayudar a ampliar la presencia de la oferta nacional y profundizar la integración regional.

En ese sentido, resaltó la importancia de aprovechar la infraestructura fluvial, marítima, aérea y terrestre existente, así como la IIRSA Norte y otros nodos logísticos, a fin de consolidar corredores bioceánicos que faciliten el intercambio comercial.

No obstante, advirtió que para concretar este objetivo será indispensable avanzar en la eliminación de barreras no arancelarias, la negociación de nuevos protocolos sanitarios y la reactivación de proyectos de inversión que fortalezcan la conectividad multimodal y la profundización del acuerdo bilateral Perú-Brasil, fortaleciendo las cláusulas anticorrupción.

"Tenemos una oportunidad histórica. El nororiente ya es un motor del crecimiento y de las ventas al exterior. Ahora corresponde adoptar decisiones que permitan convertir ese potencial en bienestar, empleo y desarrollo para millones de compatriotas",puntualizó.En el 2025 el oro, arándanos y café fueron los tres principales productos exportados por la macrorregión norte. Desde Loreto se despacharon aceites crudos de petróleo y Residual 6.