Perú y Qatar fortalecen diálogo sobre cooperación y futuro energético

Andina/María Fernández

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Perú y Qatar analizaron oportunidades de cooperación en materia energética, con énfasis en el desarrollo del sector gasífero, durante una reunión entre el embajador peruano en el Estado de Qatar, Gonzalo Voto Bernales, y el secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, por sus siglas en inglés), Philip Mshelbila.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la misión diplomática peruana en Doha, Mshelbila expuso los principales objetivos de su gestión, orientados a fortalecer el papel del GECF como plataforma de diálogo, cooperación técnica e intercambio de información entre los países productores y exportadores de gas natural.

El secretario general destacó la importancia de impulsar el análisis de los mercados energéticos, promover la seguridad del suministro y fomentar la cooperación en investigación, innovación y desarrollo sostenible dentro de la industria del gas natural.

Asimismo, presentó las principales publicaciones y estudios elaborados por el organismo, entre ellos reportes de prospectiva, boletines estadísticos e informes periódicos sobre la evolución del mercado internacional del gas natural, herramientas que sirven de referencia para gobiernos, especialistas y actores vinculados al sector energético.

Por su parte, el embajador Voto Bernales resaltó la relevancia que tiene el gas natural para la economía peruana y destacó al Proyecto Camisea como principal referente del sector. También subrayó su aporte a la matriz energética nacional, la generación eléctrica, el abastecimiento residencial e industrial, así como al desarrollo del gas natural vehicular.

El diplomático peruano señaló además las perspectivas que ofrece el sector para impulsar nuevas inversiones vinculadas a la industria petroquímica y fortalecer la seguridad energética del país.

Como parte de la reunión, Mshelbila invitó al Perú a elevar su participación en el GECF, pasando de la condición de observador a la de miembro pleno del organismo internacional.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer el intercambio de información, ampliar los programas de capacitación y profundizar los mecanismos de cooperación técnica entre el Perú y la secretaría del Foro de Países Exportadores de Gas.