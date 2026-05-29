Perú ratifica el Tratado de Libre Comercio con la República de Guatemala

Perú.- Envíos de macrorregión sur crecieron 51.3% y sumaron US$8,500 millones en primer trimestre - Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República del Perú y la República de Guatemala, suscrito el 6 de diciembre del 2011 en la ciudad de Guatemala.

Vía Decreto Supremo Nº 023-2026-RE, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, también se ratificó el Protocolo al Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Guatemala”, suscrito el 23 de abril del 2025 en la ciudad de Lima.

La norma dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar el texto íntegro del TLC, el Protocolo y la fecha de su entrada en vigor en el diario oficial El Peruano, de conformidad con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 26647.

El presente decreto supremo señala que lo ratificado se debe dar cuenta al Congreso de la República, para los fines correspondientes.

En los considerandos del dispositivo legal se indica que es conveniente a los intereses del Perú la ratificación interna de los citados tratados.

(FIN) CNA