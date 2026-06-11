Perú reafirma compromiso con cierre de brechas salariales en conferencia Internacional

Andina/El Viceministro De Trabajo, Tomás Flores

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Perú reafirmó su compromiso con el cierre de brechas salariales durante la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se desarrolla en Ginebra, Suiza.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) participó en la “Reunión de la Coalición Internacional por la Igualdad Salarial”, un evento de alto nivel orientado a promover políticas que contribuyan a cerrar las brechas salariales y fortalecer la igualdad de oportunidades en el empleo.

Durante su intervención,el viceministro de Trabajo, Tomás Flores Noriega, en representación del Gobierno del Perú, destacó el compromiso del paíscon el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a promover la transparencia salarial, combatir toda forma de discriminación remunerativa y reducir las brechas salariales existentes.

“El Perú viene asumiendo un firme compromiso para fortalecer las políticas públicas que promuevan la transparencia salarial, combatan toda forma de discriminación y fomenten entornos laborales que reconozcan la igualdad de oportunidades para todas las personas”,afirmó.

La reunión forma parte de las acciones impulsadas por la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC), liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual el Perú es miembro.

En este espacio, nuestro país reafirmó su compromiso con la construcción de un mercado laboral más inclusivo, equitativo y libre de discriminación.

Como parte de su agenda en este evento internacional,el viceministro Flores sostuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Hugo Barretto Ghione,con quien intercambió experiencias sobre la regulación de la economía de plataformas y el fortalecimiento del diálogo social.

Asimismo, se abordaron iniciativas relacionadas a la formalización laboral, la medición de la informalidad y los desafíos vinculados a la productividad.

De igual manera, se reunió con la viceministra de Trabajo de Guatemala, Damarys Oliva García,para compartir experiencias sobre las estrategias de formalización laboral impulsadas por el Perú y los mecanismos para medir la informalidad.

Durante el encuentro, la funcionaria guatemalteca presentó las acciones que desarrolla su país para fortalecer el sistema de inspección laboral y promover incentivos que favorezcan la formalización, especialmente en el sector agrario.