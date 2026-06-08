Perú reafirma compromiso con Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación

Andina/Viceministro De Comercio Exterior, César

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó hoy que junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Unión Europea reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en la implementación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

Así se mencionó durante la reunión orientada a revisar los avances alcanzados y los desafíos pendientes de cara a su entrada en vigor.

El encuentro se realizóen la sede de la Unión Europea en Lima, y contó con la participación del viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Sáenz Rabanal, y el embajador de la Unión Europea en Perú, Jonathan Hatwell,quien destacó su disposición para seguir colaborando con el Perú en el proceso de adecuación e implementación del reglamento.

Asimismo,Hatwell reconoció los esfuerzos que viene realizando el Gobierno peruano para fortalecer la trazabilidad, la sostenibilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa europea,así como los avances en la articulación interinstitucional orientada a garantizar que las cadenas de suministro nacionales puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado europeo.

La Unión Europea ratificó su voluntad de seguir acompañando estos esfuerzos, fortaleciendo los espacios de diálogo y cooperación técnica que permitan avanzar en la implementación del reglamento.

Por su parte,

Mincetur reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada hacia el cumplimiento de la normativa europea, contribuyendo así a la competitividad de las exportaciones peruanas y al desarrollo sostenible del país.

Durante la reunión, se coincidió en la importancia del desarrollo y fortalecimiento de actividades de capacitación y asistencia técnica dirigidas a los distintos actores de las cadenas productivas, con el fin de asegurar una comprensión adecuada de los requisitos del reglamento EUDR y facilitar su cumplimiento.

Días previos, el Mincetur y Midagri sostuvieron una reunión de trabajo sobre la continuidad de las acciones que permitirán la implementación del reglamento y las acciones para la difusión de los alcances y el conocimiento sobre lo que demanda dicha normativa.

El EUDR, publicado el 31 de mayo de 2023, establece requisitos para la comercialización de productos como cacao, café y palma aceitera, exigiendo a los exportadores demostrar el origen legal de sus productos, la ausencia de deforestación en las zonas de produccióny el cumplimiento de las normas nacionales.

El reglamento demanda la implementación de mecanismos de debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro.