Perú registra uno de los mayores crecimientos de recaudación en América Latina

Perú.- Sunat premiará con hasta S/ 100,000 por presentar comprobantes de pago, ¿cómo participar? - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Perú registró en el año 2025 un crecimiento real acumulado de 11.4% en su recaudación tributaria total, uno de los mejores resultados del conjunto de países analizados por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), de acuerdo con el Reporte de Recaudación CIAT (RRC) del año 2025.

Este resultadoubica al país por encima del promedio de los países considerados en el reporte, que alcanzó 5.2%, y también por encima del promedio deAmérica Latina y el Caribe, que se situó en 4.6%.

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El desempeño peruano destacó especialmente en elImpuesto a la Renta, con un crecimiento real de 18.4%. Asimismo, el país mostró resultados positivos en elIGVen el Perú, con 5.3%; en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con 9.8%; y en el resto de los ingresos tributarios con 14.1%.

El reporte del CIAT subraya además que las cifras se presentan en valores constantes, es decir, descontando inflación, lo que permite una comparación técnica más precisa entre países y a lo largo del tiempo.

ElCIAT es un organismo internacional que agrupa administraciones tributarias de 41 paísesen cuatro continentes y busca fortalecer las administraciones tributarias de sus países miembros mediante la cooperación, el conocimiento técnico y la innovación.

La trayectoria del Perú durante 2025 fue sostenida. A lo largo del año, la recaudación acumulada se mantuvo en niveles elevados y cerró diciembre con un resultado fuerte y consistente en comparación internacional.

Para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), estos resultados constituyen una referencia relevante para fortalecer su posicionamiento técnico, en la medida en que provienen de una fuente internacional especializada y basada en información oficial de las administraciones tributarias analizadas.

Aseveró que laSunatcontinuará promoviendo una comunicación transparente y sustentada en evidencia, poniendo a disposición de la ciudadanía y de los actores especializados información que permita valorar el desempeño tributario del país en perspectiva comparada.

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