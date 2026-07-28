Perú registra récord de exportaciones agrícolas en el 2025 liderado por arándanos y uvas

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Al cierre del 2025, las exportaciones agrícolas (vegetales) de Perú y Chile registraron cifras cercanas, evidenciando el constante crecimiento de la agroexportación peruana y la recuperación del sector agrario chileno en los últimos dos años.

El reciente estudio “Evolución de las exportaciones agrícolas de Perú y Chile al 2025”, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), reveló la fuerte competencia entre ambos países.

“Continuando con el proceso de seguimiento de la dinámica del comportamiento de las exportaciones peruanas y chilenas de los productos agrícolas, al año 2025, podemos resaltar el crecimiento del valor de las exportaciones de ambos países respecto al 2024”, señaló el informe.

“En el caso peruano, las exportaciones agrícolas sumaron 10,730 millones de dólares y se elevaron en 16.8%; mientras que los envíos agrícolas chilenos alcanzaron los 10,789 millones de dólares y crecieron 14.7%. El valor exportado por Chile fue 0.5% mayor respecto al Perú, observándose un virtual empate técnico en el 2025”, agregó.

La nota técnica del Midagri resaltó el crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas peruanas, debido a las condiciones climáticas estables y diversificadas que permiten producir todo el año, en especial los arándanos, uvas, paltas y café en grano, entre otros.

“También es importante destacar el resurgimiento de las exportaciones chilenas por segundo año consecutivo, pues en el 2024 aumentó 19% y en el 2025 creció 14.7%, gracias a la estabilidad climática relativa, la innovación y madurez logística, el efecto ‘cereza y la gran recuperación de los envíos de paltas y avellanas, que han permitido a Chile aprovechar los buenos precios internacionales”, sostuvo.

La Dirección de Estudios Económicos del Midagri indicó que la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones agrícolas de Perú es de 11.4% y de Chile es de 6.7%, durante el periodo 2010-2025.

“Los estimados de exportación de los productos agrícolas muestran que Perú superaría a Chile ligeramente en el 2026 y consolidaría su crecimiento en el 2027”, explicó.

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