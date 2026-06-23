Perú registró la llegada de 1.37 millones de turistas internacionales en primeros 5 meses

Andina/Cortesía

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Perú registró la llegada de 1 millón 369,992 turistas internacionales, entre enero y mayo de este año, cifra que representó un incremento interanual de 0.6% en comparación con lo registrado en igual periodo del 2025, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Ello implicó un flujo adicional de 7,857 viajeros internacionales para el periodo de análisis, precisó el viceministerio de Turismo.

Mincetur resaltó que esta cifra representa el 75.1% en comparación a los niveles registrados entre enero y mayo del 2019, año pre pandemia.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por la llegada de turistas internacionales residentes en Chile, que registró 303,000 llegadas y representó el 22.1% del total, aunque con una variación negativa de 3.1% respecto al similar periodo del 2025.

Le siguieron Estados Unidos con 255,000 llegadas (18.6% del total y un crecimiento de 5%), Ecuador con 114,000 llegadas (8.3% del total y un crecimiento de 3%), Bolivia con 75,000 llegadas (5.5% del total y un crecimiento de - 6.3%), Colombia con 67,000 llegadas (4.9% del total y un crecimiento de -9%) y Brasil con 66,000 llegadas (4.9% del total y un crecimiento de -3.5%).

Bloques regionales

El viceministerio de Turismo detalló que a nivel de bloques regionales la llegada de turistas residentes de Sudamérica representó el 50.2% del total (688,000 turistas internacionales) entre enero y mayo de este año.

Asimismo, Norteamérica concentró el 24.1% (331,000 turistas), Europa el 16.6% (228,000 turistas), Asia el 5% (69,000 turistas) y Centroamérica el 2.6% (36,000 turistas).

Respecto a los ingresos de turistas internacionales al Perú por los diferentes Puestos de Control Migratorio, destacó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) con 871,000 turistas internacionales (63.6% de participación).

Fue seguido por el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa de Tacna que registró el ingreso de 229,000 turistas (16.7%), el Centro Binacional de Atención de Frontera Tumbes alcanzó los 104,000 turistas (7.6%) y el Puesto de Control Fronterizo Desaguadero/Carancas/CEBAF de Puno que registró 68,000 turistas (5%).

Precisó que en el mismo periodo la salida de turistas peruanos residentes al exterior alcanzó un total de 1 millón 458,960 personas, lo cual significó un incremento interanual de 3%, además superó en 5.5% lo alcanzado entre enero y mayo del 2019.

Según bloques regionales el 62.6% del total de peruanos residentes que salieron del país por turismo tuvieron como destino a los países de Sudamérica. En cuanto a destinos específicos, Chile fue el principal país con 419,000 turistas, seguido de Estados Unidos (172,000), Bolivia (140,000), España (136,000), Colombia (130,000), Panamá (91,000), entre otros.

Atractivo

El viceministerio de Turismo indicó que entre enero y abril de este año el Circuito Mágico del Agua se consolidó como el atractivo turístico más visitado, con un total de 989,000 visitantes. Esta cifra que representó el 75.5% del nivel alcanzado en el mismo periodo del 2019. Del ese total, el 95.1% correspondió a visitantes nacionales y el 4.9% a extranjeros.

En segundo lugar se ubicó la Reserva Nacional de Paracas (430,559 visitantes), la cual superó tanto las cifras registradas en el mismo periodo del 2025 (86.1%), como los niveles alcanzados en el 2019 (67.2%). Del total, el 93.3% fueron visitantes nacionales y 6.7% extranjeros.

Asimismo, el Santuario Histórico de Machupicchu ocupó el tercer lugar entre los atractivos más visitados del país al recibir 391,128 visitantes, cifra que representó el 87.7% respecto a los niveles registrados entre enero y abril del 2019. Cabe señalar que el 79.4% de los visitantes fueron extranjeros y el 20.6% nacionales.

(FIN) SDD