Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 7 May. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, anunció que Perú y República Dominicana acordaron impulsar la creación de un Comité de Comercio e Inversión, encargado de elaborar el estudio de factibilidad para un eventual acuerdo comercial entre ambos países.

Este anuncio es resultado de la Primera Reunión de la Comisión Conjunta del Memorándum de Entendimiento, suscrito en octubre de 2022, con el objetivo de promover el comercio, las inversiones, los encadenamientos productivos, la movilidad de personas y la cooperación técnica.

El encuentro, desarrollado en Santo Domingo, estuvo liderado por los viceministros de Comercio Exterior, César Llona, y Relaciones Exteriores del Perú, Félix Denegri, junto con el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la República Dominicana, Hugo Fco. Rivera.

En la reunión se consensuó establecer mesas de trabajo en áreas estratégicas como facilitación del comercio, incluyendo zonas económicas especiales, zonas francas y ventanillas únicas de comercio exterior, turismo, medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio.

En ese sentido, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, destacó que este espacio consolida un diálogo estructurado para avanzar de manera pragmática hacia una relación económica más profunda, moderna y orientada a la eventual suscripción de un acuerdo comercial.

Como parte de los compromisos asumidos, se determinó que la Segunda Reunión de la Comisión Conjunta se realizará en Lima, Perú, a más tardar durante el primer trimestre de 2027.

Intercambio comercial con República DominicanaEn 2025, el intercambio comercial entre el Perú y la República Dominicana alcanzó los US$ 184 millones. Las exportaciones peruanas sumaron US$ 169 millones, representando el 91,7 % del comercio bilateral. Destacaron los envíos de productos agropecuarios como uvas frescas (8,6 %), leche evaporada (6,3 %) y galletas saladas (5,4 %), así como productos químicos, principalmente manufacturas de plástico.

Por su parte, las importaciones alcanzaron aproximadamente US$ 15 millones (8,3 % del total), evidenciando un crecimiento en la adquisición de productos de madera y papel (+33,3 %), productos agropecuarios (+9,5 %) y productos químicos (+9,4 %).

Cabe resaltar que el Perú mantiene un superávit comercial con la República Dominicana por más de una década, el cual alcanzó los US$ 154 millones en 2025.