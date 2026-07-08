Perú requiere una ley para impulsar el desarrollo del litio y uranio, afirma experto

Perú.- Perú ratifica la inversión en recursos estratégicos como política de Estado - Andina/Perú Cuenta Con Importantes Reservas De

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El Perú cuenta con importantes recursos de litio y uranio, pero requiere un marco legal específico que permita convertir estos minerales estratégicos en motores de industrialización, desarrollo científico y soberanía tecnológica, afirmó el físico nuclear y expresidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Rolando Paucar Jáuregui.

El especialista señaló que, durante décadas, el país concentró su visión de la minería en la extracción y exportación de materias primas. Sin embargo, destacó que el próximo Foro Internacional sobre Litio y Uranio evidencia un cambio en la discusión, al incorporar conceptos como innovación tecnológica, transición energética y liderazgo en minerales críticos.

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Paucar consideró que el uranio merece una atención especial debido a su potencial para impulsar actividades vinculadas a la energía limpia, la medicina nuclear y el desarrollo tecnológico. A su juicio, el debate sobre este recurso comienza a dejar atrás los prejuicios asociados a su uso militar para enfocarse en sus aplicaciones científicas e industriales.

Asimismo, advirtió que la sola existencia de reservas de litio y uranio no garantiza el desarrollo del país. Explicó que será indispensable formar profesionales especializados e impulsar investigación para construir una cadena de valor que permita fabricar tecnología, desarrollar nuevos materiales y generar industrias de mayor valor agregado.

En ese sentido, resaltó el papel del reactor de investigación RP-10 y del IPEN como plataformas para producir radioisótopos destinados a la medicina, realizar procesos industriales y desarrollar aplicaciones para la agricultura, la gestión del agua y otros sectores estratégicos.

Finalmente, el expresidente del IPEN afirmó que el principal desafío es dotar al país de una ley específica para el litio y el uranio. Indicó que, si bien ambos minerales fueron declarados estratégicos mediante decreto supremo, aún falta un marco jurídico que otorgue estabilidad y predictibilidad a las inversiones de largo plazo, tal como ocurrió con la actividad nuclear peruana tras la aprobación de la Ley N.° 23560.

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