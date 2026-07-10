Perú: sector hidrocarburos prevé ambiente favorable para la inversión privada

Andina/Extracción De Petróleo. Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), María Julia Aybar Solís, señaló hoy que las empresas de su sector, prevén un ambiente favorable para la inversión privada, ante la nueva gestión gubernamental próxima a iniciarse.

Refirió que han revisado el plan de gobierno para los próximos cinco años de Keiko Fujimori, lo cual es positivo para atraer más inversiones.

“Nosotros hemos podido revisar el plan de gobierno y nos parece que tiene una política de mantener un marco constitucional y legal que nos permite a nosotros ver con muy buena disposición el tema de desarrollo de nuestro sector en lo que respecta a inversión privada”,declaró a laAgencia Andina.

“Creemos que eso es muy importante porque da un marco de estabilidad y genera este ambiente favorable para continuar mejorando el sector hidrocarburos”, agregó.

Asimismo, indicó que el plan de gobierno “es un primer paso” y por ello se necesitan otros elementos importantes, como el tener una política clara para el desarrollo del sector hidrocarburos.

De otro lado, la titular del Comité Sectorial de Hidrocarburos del gremio minero energético, señaló que sus empresas asociadas siguen “totalmente comprometidos con el país”.

“Es un sector que requiere inversiones y un marco de competitividad de largo plazo, eso es algo esencial”, subrayó.

En ese sentido, indicó que se necesita tener un marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que establezca los principios de estabilidad de largo plazo, a fin de establecer contratos con plazos que permitan recuperar las costosas inversiones que se realizan y un sistema de regalías competitivo, a fin que la inversión privada sea rentable y al mismo tiempo genere ingresos para el Estado.

Indicó que es necesario invertir en exploración a fin de descubrir nuevas reservas que permitan reponer las que se vienen consumiendo a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de petróleo y gas en el país.

Entre las medidas necesarias para impulsar la inversión en su sector, Aybar Solís, señaló que aparte de contar con una política clara de desarrollo del sector,

se requiere simplificar los procedimientos burocráticos.

“Que nos permita ser más competitivos y poder desarrollar estos proyectos en plazos razonables. Hoy hacer un proyecto de inversión en el sector puede tomar cinco, seis hasta 10 años”,subrayó.

Refirió que el proyecto del Lote 58, desde su descubrimiento hasta su producción, tardó 10 años.

“Eso no es posible. Porque nos está restando competitividad respecto de los hidrocarburos en otros países”, dijo.

Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer las entidades que regulan el sector de hidrocarburos, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y Perupetro.

Aybar Solís, señaló que

la inversión extranjera en el sector hidrocarburos está poniendo atención en Sudamérica, en países como Venezuela, Colombia y Brasil.

“Ahí nosotros tenemos que dar las señales necesarias para que también nos miren y vengan”,puntualizó.

(FIN) MDV/JJN