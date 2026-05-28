Perú: sector inmobiliario ofrece 59,288 viviendas de interés social con beneficio de bonos

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

La oferta habitacional disponible bajo los programas del Estado alcanza las 59,288 viviendas de interés social (VIS) distribuidas en 665 proyectos inmobiliarios a nivel nacional, de los cuales el 80% se encuentra en las regiones, según el Fondo Mivivienda.

A nivel del Crédito Mivivienda se muestra un equilibrio técnico entre la capital y las regiones. Mientras Lima y Callao concentran el 50.6% de la oferta (10,746 viviendas en 162 proyectos). El interior del país lo hace con el 49.4% (10,493 unidades en 130 proyectos).

En el programa Techo Propio, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva las provincias dominan con el 94.85% el desarrollo habitacional (36,090 viviendas disponibles en 355 proyectos). Por el contrario, Lima y Callao apenas representan un 5.15% en esta modalidad (1,959 unidades en 18 proyectos).

El crecimiento de la demanda y la oferta se ha desplazado hacia el norte y centro-sur del país, con cinco departamentos que hoy dictan el ritmo de la construcción de viviendas de interés social: La Libertad (11,537 viviendas), Ica (6,941), Piura (6,028), Lambayeque (5,026), y San Martín (3,283).

El Fondo Mivivienda explicó que este desplazamiento responde a tres variables estratégicas:

- Disponibilidad de suelo: las regiones ofrecen terrenos con mayor extensión y potencial para macroproyectos bajo la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

- Dinamismo económico: el auge de sectores como la agroindustria en Ica y La Libertad ha generado una nueva masa crítica de trabajadores formales que buscan consolidar su patrimonio.

- Gestión descentralizada: una articulación eficiente a través de las municipalidades y la presencia activa de entidades técnicas locales.

Para las familias que aún no cuentan con una vivienda, el Estado dispone de subsidios (bonos) diseñados de acuerdo a sus necesidades:

- Bono Familiar Habitacional (BFH): es un subsidio directo (no se devuelve) que ayuda a las familias vulnerables a cubrir parte del costo de su primera vivienda en proyectos formales. El BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva es de 47,850 soles.

- Bono del Buen Pagador (BBP): para quienes optan por el Crédito Mivivienda, este bono permite incrementar la cuota inicial, reduce el monto del préstamo y, por consiguiente, disminuye la cuota mensual a pagar. El BBP va desde 7,800 soles hasta 27,400 soles.

(FIN) NDP/CNA