Perú: sector restaurantes creció 5.71% en el primer cuatrimestre por eventos gastronómicos

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

La actividad de restaurantes en el Perú registró un crecimiento de 4.56% en abril de 2026, respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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De acuerdo con el organismo estadístico el sector acumuló una expansión de 5.71% durante el primer cuatrimestre del año en comparación con igual periodo del 2025.

Grupo de restaurantes

El INEI señaló que el grupo de restaurantes se expandió 4.09% en abril favorecido por el mayor nivel de ventas en pollerías, establecimientos de comida rápida, sandwicherías, restaurantes de carnes y parrillas, comida internacional y cevicherías.

Este resultado estuvo asociado a una mayor concurrencia de público durante el feriado largo por Semana Santa. Asimismo, contribuyeron actividades vinculadas al Día Internacional del Helado y la realización de eventos gastronómicos como la Feria del Dulce Peruano 2026 en Lima, “Trujillo, Tradición y Sabor” en Trujillo y la Feria Nación Wanka 2026 en Huancayo.

También mostraron un mejor desempeño los chifas, restaurantes de comida regional, heladerías, restaurantes turísticos, café restaurantes y locales de comida criolla, impulsados por promociones, descuentos mediante cupones electrónicos y la digitalización de procesos.

Servicio de comidas

Según el INEI, las otras actividades de servicio de comidas crecieron 5.07% en abril frente al mismo mes del 2025, debido al dinamismo de los concesionarios de alimentos, que ampliaron sus servicios mediante la renovación y apertura de contratos en universidades, colegios, hospitales, clínicas, empresas industriales, mineras, cementeras y ministerios.

Asimismo, el suministro de comidas para empresas de transporte fue favorecido por una mayor frecuencia de viajes en líneas aéreas y terrestres, asociada a festividades religiosas y eventos que promovieron el turismo interno.Servicio de bebidas

Por su parte, el servicio de bebidas registró un crecimiento de 6.76%, impulsado por el desempeño de cafeterías, bares restaurantes y discotecas. El organismo indicó que influyeron promociones como barra libre, happy hour, conciertos en vivo, fiestas de rock-pop y una oferta variada de piqueos, así como promociones en desayunos, jugos naturales y postres.

Catering avanzó 11.29%

El INEI informó además que el servicio de catering aumentó 11.29% en abril de 2026 respecto a igual mes del año anterior.

Este resultado respondió a una mayor contratación de servicios de preparación y distribución de alimentos para eventos corporativos, conferencias, reuniones de directorio, actividades de integración, aniversarios, matrimonios, baby showers y cumpleaños.