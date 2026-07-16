Perú es el segundo mayor exportador de cacao en grano de Latinoamérica y sexto del mundo

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, destacó el éxito comercial del cacao peruano en los últimos años, resultado de una alianza estratégica y el esfuerzo de familias agricultoras, organizaciones privadas y la acción articulada del Estado.

“En 2025, las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados sumaron 1,619 millones, lo que representó uncrecimiento del 26%respecto al año anterior y llegaron a más de 70 mercados. Asimismo, el Perú se consolidó como el segundo exportador de cacao en grano de América Latina y el sexto del mundo”, afirmó el ministro Gómez.

-MEF transfiere S/ 229.7 millones para financiar pensiones de militares y policías

Así lo señaló durante la inauguración del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, que se desarrolla del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima, organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).

Durante su intervención, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que el cacao peruano no solo es reconocido por su calidad fina, su aroma y su diversidad, sino también por la resiliencia, el esfuerzo y la capacidad de nuestras organizaciones y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para responder a las más altas exigencias de los mercados internacionales.

El ministro resaltó el papel de la Ruta Productiva Exportadora (RPE), iniciativa delMinceturque articula la asistencia técnica de diversas entidades públicas para fortalecer a las mipymes exportadoras y con potencial exportador. Actualmente, la RPE beneficia a 613 organizaciones, de las cuales 193 pertenecen a la cadena del cacao, distribuidas en 12 regiones, generando un impacto directo en 15,877 familias.

Además, el 30% de estas organizaciones son lideradas por mujeres o cuentan con una importante participación femenina. En esta edición del Salón, el Mincetur impulsa la participación de 12 organizaciones cacaoteras de nueve regiones, que exhiben productos con alto valor agregado y acceso a mercados internacionales.

También participa, por primera vez, el programa Perú Exporta Industria, iniciativa que fortalece la competitividad de las empresas manufactureras vinculadas a la cadena del cacao. En esta edición participan cuatro mipymes dedicadas a la fabricación de maquinaria especializada para el procesamiento del cacao y de envases y empaques, contribuyendo a elevar el valor agregado de la producción nacional y a consolidar proveedores peruanos para la industria chocolatera.

Asimismo,Promperúdesarrollará una Rueda de Negocios Internacional con 33 empresas exportadoras y 23 compradores de 12 países, generando cerca de 200 citas comerciales y expectativas de negocios superiores a 10 millones de dólares, consolidando al Salón del Cacao y Chocolate Internacional como la principal vitrina para posicionar al cacao peruano en los mercados más exigentes del mundo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });