Andina/Archivo

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El salario requerido promedio en Perú hasta abril de 2026 fue de 987 dólares por mes. Esta cifra posiciona a Perú como el segundo país con la pretensión salarial más baja de la región, superado únicamente por la remuneración promedio requerida en Ecuador (811).

Los datos del Informe Regional del primer semestre de Jobint muestran que el salario pretendido promedio más alto de la región es el de Argentina, calculado a dólar oficial con 1,292 dólares por mes. Le sigue Argentina a dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) con 1,252 dólares por mes, Chile con 1,210 dólares por mes, Panamá con 992 dólares por mes y Perú con 987 dólares por mes. En último lugar, se encuentra Ecuador con 811 dólares por mes.

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“Si bien Perú se mantiene entre los países con los salarios pretendidos promedio más bajos de la región, los resultados del Informe Regional de Jobint muestran una evolución positiva en las expectativas salariales. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el país registró la mayor variación acumulada de Latinoamérica, con un crecimiento de 13.39%, mientras que otros mercados de la región reportaron estabilidad o variaciones negativas en dólares”, explica Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint.

En un análisis de los salarios según el seniority del puesto, para los niveles de jefe o supervisor, la remuneración pretendida promedio más alta se registró en Argentina, calculado a dólar oficial, con 1,742 dólares por mes en promedio, seguida de Argentina a dólar MEP, con 1,688 dólares por mes. Le siguen Perú, con 1,610 dólares por mes; Chile, con 1,546 dólares por mes; Panamá, con 1,407 dólares por mes; y Ecuador, con 1,252 dólares por mes.

Respecto a los salarios pretendidos para los puestos senior y semi senior, el salario promedio más elevado corresponde a Argentina, calculado a dólar oficial, con 1,313 dólares por mes. Le sigue Chile, con 1,297 dólares por mes; Argentina a dólar MEP con 1,273 dólares por mes; Panamá con 1,112 dólares por mes; Perú con 1,000 dólares por mes; y finalmente Ecuador, con 817 dólares por mes.

En el segmento junior, la pretensión salarial más alta se registra en Chile, con 1,012 dólares por mes. Le sigue Argentina, calculado a dólar oficial, con 980 dólares por mes; Argentina, calculado a dólar MEP, con 950 dólares por mes; Panamá con 790 dólares por mes; Perú con 670 dólares por mes; y finalmente Ecuador, con 549 dólares por mes, el valor más bajo de la región.

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